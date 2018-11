Oviedo es el que acecha a la Pantera

El Espectro podría quedarse con el puesto de Leal para recibir a Defensa y Justicia debido a la falta de gol y el bajo nivel del portugués. La chance de que estén los dos juntos es remota porque De Felippe no es de jugar con dos puntas

Que Omar De Felippe declarara tras la derrota, tal vez no merecida, con Racing que "si jugamos así, cómo me voy a ir", no implica que no piense en realizar alguna variante. Es que sin dudas la Pantera Leal no atraviesa un buen momento futbolístico y goleador. Y si bien el Espectro Oviedo no está afiladísimo, viene en alza y en el último partido en el Coloso gritó por primera vez con la camiseta rojinegra. ¿Que jueguen los dos desde el minuto inicial? En principio, no aparece como alternativa principal para el técnico aunque habrá que esperar porque al equipo lo confirma poco antes de jugar y será recién el lunes frente a Defensa y Justicia.

La posibilidad de cambio está. Ya trascendió. Y la sequía de Leal es un gran tema.

Si bien la Pantera no es un goleador neto, de esos 9 de área que siempre aparecen, los 7 tantos que convirtió en el torneo pasado le dieron un plafón importante. Sin embargo, eso quedó muy atrás. Al punto que en la actual Superliga mandó la pelota al fondo de la red una sola vez y sirvió sólo para descontar (82') en el 1-2 ante Godoy Cruz, el ya lejano lunes 27 de agosto por la 3ª fecha.

Después jugó otros 6 cotejos (más 3 de Copa Argentina, en el que marcó el primero del 3-0 a Defensores Unidos de Zárate, el 5/8) y no volvió a convertir. Estuvo cerca en varias ocasiones, no demasiadas (que es lo que preocupa), pero generalmente lejos de la zona de gol. Pese a ello De Felippe lo privilegió siempre (no jugó por lesión frente a Colón y porque lo cuidó ante Argentinos).

Y como Newell's necesita un mayor poder ofensivo para asegurar victorias, más allá de que ese resultado lo acompañó de local en las últimas 3 presentaciones, es posible que el técnico busque con la inclusión de Alfio Oviedo, a quien le empezó a dar cada vez más minutos de juego en las última 5 presentaciones por el torneo (también ingresó para la última media hora en el clásico por Copa Argentina).

El delantero paraguayo tiene características diferentes a las del portugués. Oviedo es más de área, de mayor altura (1,81 contra 1,76), de moverse por el centro del ataque. Justamente en una jugada así fue que marcó la apertura del marcador ante el Bicho de La Paternal, cuando recibió de Figueroa, la acomodó de cabeza y sacó un latigazo goleador cruzado.

Al delantero, de 22 años, que llegó de Cerro Porteño el técnico no lo tuvo en cuenta durante tres fechas (4ª, 5ª y 6ª) tras probarlo de entrada en los primeros tres cotejos. Y le volvió a dar pista desde la visita a Colón, haciéndolo ingresar siempre, y frente a Argentinos (con suplentes) le tiró la camiseta titular, con la que hizo un gol y luego lo reemplazó a los 54'.

En los 11 partidos de la Superliga compartieron equipo apenas en 4 y los hicieron en un total de 103 minutos: en Vélez (19'), en Mendoza (36'), contra Estudiantes (20') y con Racing (28'). Otras 2 veces el ingreso de Oviedo fue justamente por Leal (frente a Independiente y Tigre). Es decir, en el Coloso nunca coincidieron.

¿Será frente a Defensa? Difícil, aunque podrían complementarse bien para un ataque más firme. En principio, será uno u otro, y hoy aparece una luz de ventaja para el Espectro del Gol.