Otro jugador que se va Newell's: un excapitán de las inferiores firmó con un equipo de la Primera Nacional

Sin lugar en el plantel dirigido por el Ogro Fabbiani, uno de los líderes de las juveniles leprosas dejó el club con apenas un partido en primera

Con solo un partido en primera, el excapitán de la reserva de Newell's se marchó a préstamo.

Newell's sigue haciendo movimientos en su plantel en plena competencia, mientras mantiene gestiones para cerrar al menos un refuerzo más en el ataque. Este viernes, horas antes del partido frente a Central Córdoba, Arsenal de Sarandí confirmó la llegada de Lucas Mihovilcevich, excapitán de la reserva leprosa.

El defensor de 21 años, sin lugar en la reserva y relegado en el plantel de primera, será dirigido por Darío Franco , exfutbolista y campeón con la camiseta de Newell's. Según confirmó su nuevo club, el jugador “llegó a préstamo y firmó un contrato que lo vincula hasta diciembre de 2026”.

Mihovilcevich hizo su debut en primera división el pasado 15 de diciembre de 2024 en la victoria 3-1 de la Lepra frente a Talleres en Córdoba , bajo la dirección técnica de Mariano Soso. El marcador central disputó los últimos 24 minutos del partido, aunque lo hizo en la posición de lateral derecho.

Sin lugar en Newell's

En octubre del año pasado había firmado su primer contrato profesional con Newell's. “Voz de mando, capitán, defensor aguerrido y de buena salida por abajo; incluso en más de una ocasión se desempeñó como lateral por derecha”, destacó el comunicado leproso sobre “El Croata”, como lo bautizaron en Bella Vista.

Ante la sobrepoblación entre los defensores del plantel superior, el joven surgido en la cantera leprosa se marchó a Sarandí con el objetivo de sumar minutos y afianzarse. En el último torneo de reserva jugó 10 partidos, con un gol anotado y cuatro tarjetas amarillas recibidas.

La tarea será compleja para Mihovilcevich, ya que Arsenal se encuentra en la última posición de su zona en la Primera Nacional, con 21 puntos en 25 partidos. Los de Darío Franco están en zona de descenso a 5 puntos de Güemes, el último equipo que se salva hasta la fecha, con 9 fechas por disputar.