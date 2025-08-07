Newell's: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Este jueves se realizó una inspección en el Coloso y la Municipalidad dio el visto bueno. Este viernes podrán ingresar otros 2 mil hinchas a la flamante popular

La inauguración total de la tribuna Lionel Messi se va acercando cada vez más, para que los hinchas de Newell's disfruten a pleno de toda la bandeja. Este jueves, se llevó a cabo una nueva inspección en el Coloso y hubo novedades con respecto al tema ingreso y aforo a la nueva tribuna para el partido de este viernes, a las 21, contra Central Córdoba de Santiago del Estero

Lo que se dispuso es la habilitación de una de dos escaleras que se construyeron para ingresar desde el exterior a la Tribuna Messi, además de permitirse que haya dos mil hinchas más en ese popular. Los accesos a la tribuna Lionel Messi serán por la puerta 8 y 7A.

La autorización llegó luego de que miembros de la Municipalidad de Rosario, junto a funcionarios de la Provincia especializados en eventos masivos y dirigentes rojinegros, supervisaran cada metro de la bandeja y los ingresos.

Cabe recordar que en el partido frente a Banfield se habilitó con aforo reducido la nueva bandeja y las escaleras, al no estar terminadas, no se pudieron utilizar.

Cambia el ingreso al Coloso

Por lo tanto, los hinchas que ingresaron al sector "Messi" lo hicieron por la popular inferior y subieron a la alta por las escaleras internas que comunican ambas tribunas entre sí.

Con esta nueva decisión se cerrará la puerta 6 y los molinetes de acceso estarán sobre la línea de la vereda.

Si bien el aforo seguirá siendo parcial, se extendió la cantidad de hinchas que pueden ingresar. Serán dos mil más, con respecto a los habilitados para el encuentro ante el Taladro.

Lo que resta habilitar para que esté ocupada la tribuna al ciento por ciento es la segunda escalera, finalizar los baños y darle el cierre de obra al playón que se encuentra por detrás de la popular.

Para la 7ª fecha, habilitada ciento por ciento

La idea de la dirigencia leprosa es aprovechar que el equipo de Cristian Fabbiani tendrá dos partidos en condición de visitante (Defensa y Justicia y Rosario Central) para completar la obra y utilizar la tribuna en su totalidad a partir de la séptima fecha, el fin de semana del 31 de agosto (todavía no está programado el día), cuando reciba a Barracas Central.

Con aforo completo de la Tribuna "Lionel Messi", el estadio Marcelo Bielsa sumará siete mil lugares más, superando ampliamente los 43 mil espectadores.

La apertura de puertas para el ingreso de los hinchas para el encuentro de este viernes ante Central Córdoba será a las 19.