Newell's tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Sin el Pipa Benedetto y con Newell's aún empantanado entre las novelas de pretemporada, la Lepra se medirá esta noche, a las 21, con Central Córdoba (SdE)

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

8 de agosto 2025 · 06:15hs
Banega deberá conducir a Newells para buscar el primer triunfo en el Parque en el torneo ante el Ferroviario.

Foto: Héctor Río / La Capital

Banega deberá conducir a Newell's para buscar el primer triunfo en el Parque en el torneo ante el Ferroviario.

Newell's precisa establecer un mojón inicial para sentar bases confiables y convincentes para una campaña que en este segundo semestre competitivo aún no arrancó. Ya está en desarrollo la 4ª fecha del Clausura y todavía se encuentra empantanado en su propio laberinto. El conjunto rojinegro necesita forjar un gesto esperanzador, una señal de dirección, una plataforma de despegue para un tránsito que debe rectificarse antes de correr riesgos de descarrilamiento.

Y, en ese marco de tensiones cruzadas internas, el partido de esta noche, a las 21, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Coloso, representa una valiosa chance de empezar a construir los primeros esbozos de la senda anhelada.

Con la baja obligada del Pipa Benedetto, quien sufrió este miércoles una nueva lesión muscular en la finalización de la práctica del miércoles en el estadio Marcelo Bielsa, el cuerpo técnico liderado por Cristian Fabbiani se vio obligado a replantear la táctica y la estrategia para un duelo que lucía propicio para comenzar a enderezar la suerte y se nubló de complicaciones, de repente.

En Newell's, Juanchón García volvió a estar en la consideración pero no entró en la lista de convocados

Pipa Benedetto se volvió a lesionar

Vale recordar que el centrodelantero, proveniente de Olimpia de Paraguay, se había lesionado en el primer partido en el cuadrangular amistoso ante Mazatlán, en Veracruz (México), y se estaba recuperando para poder debutar con la casaca rojinegra y llegar en condiciones al duelo de esta noche.

En el ensayo de fútbol del miércoles en el Coloso, sobre el cierre, después de un mal movimiento sufrió otra nueva lesión que lo alejó rápidamente de este compromiso ante el conjunto santiagueño, y también ubicó entre signos de interrogación sus chances de estar presente en el clásico contra Central, en el Gigante, por la 6ª fecha, que está previsto para el sábado 23 de agosto, a las 17.30.

No poder contar ahora con Benedetto, el refuerzo más importante que trajo Newell’s en este mercado, significó un gran golpe y caló hondo en el ánimo del plantel.

Newell's, entre complicaciones internas

Además, todavía el equipo leproso permanece atado a novelas de pretemporada que se siguen extendiendo y conspiran contra su marcha en el torneo. Allí, se inscriben la turbulenta e ingrata salida del arquero costarricense Keylor Navas rumbo a Pumas de México, y ahora se suma la falta de definición en relación a la incorporación del extremo colombiano, Luis Ángel Díaz, quien milita en Envigado y que parecía tener todo acordado para arribar a Rosario, pero en las últimas horas la operación se llenó de dificultades que frenaron la negociación.

El choque de hoy en el Parque es una excelente oportunidad de conseguir un resultado positivo y empezar a saldar las deudas internas frente a su propia gente en el Coloso, donde cayó inesperadamente 2 a 1 ante Banfield, por la 2º fecha del Clausura, cuando estrenaba la tribuna alta del Palomar.

Las ansias de festejos de ese día no pudieron ser cristalizadas y revalidadas con una victoria dentro del campo de juego.

Newell's: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Newell's y el Coloso del Parque

Así, con la necesidad de volver a vestir de fortaleza su estadio, y de seguir disimulando la ausencia de Benedetto, Newell’s se mide con el Ferroviario para encarrilarse de nuevo.

Habrá que ver por quién se inclina Fabbiani para conformar el ataque rojinegro. Una de las posiblidades más firmes es que ingrese Franco Orozco, el extremo que llegó proveniente de Lanús, el DT lo hizo salir al ruedo desde el arranque frente a Aldosivi en Mar del Plata, y cumplió.

En el amistoso del último sábado ante Almafuerte de Las Rosas, en el que ganó 2 a 0, la Lepra jugó con un 4-4-2 que el Ogro puso en práctica para jugar con doble nueve ante Central Córdoba. Orozco actuó de delantero junto a Benedetto. Por lo tanto, ahora se vislumbra que Orozco sería la opción que el técnico considera para acompañar a Cocoliso González en el ataque.

Probables formaciones

Newell's

J. Espínola; A. Montero, L. Lollo, V. Cuesta, y A. Martino; G. Maroni, L. Regiardo, E. Banega, y L. Herrera; F. Orozco y C. González.

DT: Cristian Fabbiani

Central Córdoba (SdE)

A. Aguerre; S. Moyano, Y. Casermeiro, J. Galván, L. Abascia, y B. Cufré; L. Besozzi, F. Juárez, J. Florentín, M. Godoy; y L. Heredia.

DT: Omar De Felippe.

Hora y TV: 21 - Espn Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Juanchón García volvió a entrenar con el plantel de Newells después de haber sido descartado por Cristian Fabbiani. Todo, por la lesión de Darío Benedetto.

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

