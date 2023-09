Otra visita de Central donde terminó con la cabeza golpeada

Que vuelvan los hinchas visitantes. Sería la mejor noticia para Central . Porque cuando se aleja de Arroyito, del apoyo de su gente, hace agua por todos lados. La excursión a Santa Fe no fue la excepción a la regla y cayó 2-1 ante Colón, en un partido que el local vivió como una final y tuvo todos los condimentos que sostienen eso mismo: mucha lucha, un penal de Quintana, Komar expulsado, gol en contra anulado, muchas bajas y el VAR protagonista.

La contraposición de necesidades, uno en la pelea por no descender y el otro para seguir abrazando la zona de copas, influyó en un tramo inicial de fricción y poco juego, pero con un Central colado en campo rival, con Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz activos, asociados y siendo eje de las primeras arremetidas.

Central no apretaba en la salida rival, invitaba al sabalero a adelantarse y le dejaba mover la pelota a su gusto. Malcorra ya no la agarraba y la generación de juego estaba obstruida. No había peligrosidad contra el arco de Chicco, hasta que Damián Martínez se animó de afuera con un bombazo pero el travesaño se vistió de enemigo y le prohibió al canalla ponerse arriba a los 30’.