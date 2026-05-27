¿Qué pasará con Ovando?: fue citado a la selección el sábado y Central lo necesita el domingo

El defensor canalla fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse al plantel argentino antes del cruce ante Estudiantes por Copa Argentina, en medio de una defensa golpeada por las lesiones.

Ignacio Ovando recibió con alegría el llamado del cuerpo técnico de la selección argentina que le confirmó su primera convocatoria al combinado de mayores a partir del sábado. Sin embargo, Central aún debe enfrentarse a Estudiantes por Copa Argentina el domingo . Frente a este panorama, Lionel Scaloni y su equipo tomó una decisión tajante sobre el defensor.

El entrenador de la selección argentina sorprendió a todos convocando a un grupo de jóvenes jugadores para los próximos amistosos previos al Mundial 2026. En esa lista ingresó Ignacio Ovando que compartirá avión con Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Simón Escobar (Vélez). “Estoy muy contento y esperando con ansias ese día”, dijo el defensor en conferencia de prensa desde Ecuador.

Ovando será parte del plantel que enfrente a Honduras el 6 de junio y a Islandia el 9 junio, ambos encuentros en Estados Unidos. Según la convocatoria de Scaloni, los jugadores deberán presentarse el sábado en el predio de la AFA.

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En este contexto, se abrió un interrogante en el cuerpo técnico de Jorge Almirón ante la posible ausencia de Ovando para disputar el partido del domingo ante Estudiantes por los octavos de final de la Copa Argentina.

Qué pasa con Ovando

“Me dijeron que tengo que viajar el sábado, pero también sé que está el partido de Copa Argentina”, sembró la incógnita el propio Ovando en la previa al duelo entre Central e Independiente del Valle por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A esta situación se le suma una enfermería canalla plagada de marcadores central con Juan Cruz Komar regresando luego de la intervención quirúrgica de principio de año y las recientes lesiones de Gastón Avila y Carlos Quintana. Así, el plantel queda reducido a Ignacio Ovando, Facundo Mallo y Luca Raffin, si el defensor viajaba con la selección, Almirón se quedaba con solo dos de seis centrales disponibles.

Pero los dirigentes de Central que viajaron a Ecuador confirmaron que Nacho Ovando se sumará a la selección argentina después del encuentro contra Estudiantes en Córdoba, debido al permiso que el cuerpo técnico le concedió al zaguero canalla. Un respiro para Almirón que de no mediar inconvenientes en lo físico podrá contar con el jugador de 18 años.