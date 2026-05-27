La Capital | Central

¿Qué pasará con Ovando?: fue citado a la selección el sábado y Central lo necesita el domingo

El defensor canalla fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse al plantel argentino antes del cruce ante Estudiantes por Copa Argentina, en medio de una defensa golpeada por las lesiones.

27 de mayo 2026 · 15:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
El defensor de Central

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El defensor de Central, Ignacio Ovando, conduce el balón en el Gigante de Arroyito

Ignacio Ovando recibió con alegría el llamado del cuerpo técnico de la selección argentina que le confirmó su primera convocatoria al combinado de mayores a partir del sábado. Sin embargo, Central aún debe enfrentarse a Estudiantes por Copa Argentina el domingo. Frente a este panorama, Lionel Scaloni y su equipo tomó una decisión tajante sobre el defensor.

El entrenador de la selección argentina sorprendió a todos convocando a un grupo de jóvenes jugadores para los próximos amistosos previos al Mundial 2026. En esa lista ingresó Ignacio Ovando que compartirá avión con Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Simón Escobar (Vélez). “Estoy muy contento y esperando con ansias ese día”, dijo el defensor en conferencia de prensa desde Ecuador.

Ovando será parte del plantel que enfrente a Honduras el 6 de junio y a Islandia el 9 junio, ambos encuentros en Estados Unidos. Según la convocatoria de Scaloni, los jugadores deberán presentarse el sábado en el predio de la AFA.

>> Leer más: Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a Ovando

En este contexto, se abrió un interrogante en el cuerpo técnico de Jorge Almirón ante la posible ausencia de Ovando para disputar el partido del domingo ante Estudiantes por los octavos de final de la Copa Argentina.

Qué pasa con Ovando

“Me dijeron que tengo que viajar el sábado, pero también sé que está el partido de Copa Argentina”, sembró la incógnita el propio Ovando en la previa al duelo entre Central e Independiente del Valle por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A esta situación se le suma una enfermería canalla plagada de marcadores central con Juan Cruz Komar regresando luego de la intervención quirúrgica de principio de año y las recientes lesiones de Gastón Avila y Carlos Quintana. Así, el plantel queda reducido a Ignacio Ovando, Facundo Mallo y Luca Raffin, si el defensor viajaba con la selección, Almirón se quedaba con solo dos de seis centrales disponibles.

Pero los dirigentes de Central que viajaron a Ecuador confirmaron que Nacho Ovando se sumará a la selección argentina después del encuentro contra Estudiantes en Córdoba, debido al permiso que el cuerpo técnico le concedió al zaguero canalla. Un respiro para Almirón que de no mediar inconvenientes en lo físico podrá contar con el jugador de 18 años.

Noticias relacionadas
Bruno Henrique fue la figura de uno de los competidores de Central.

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Las figuras de Central fueron a la casa de uno de los máximos ídolos del club.

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Central viene de lograr un triunfo categórico frente a Universidad Central de Venezuela, en el Gigante.

Copa Libertadores: Central va por un final de fase de grupos potente, en busca del premio mayor

Jaminton Campaz, el extremo de Central que irá al Mundial con Colombia.

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Ver comentarios

Las más leídas

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Lo último

Aceiteros lanzan un paro y se frenan los puertos del Gran Rosario

Aceiteros lanzan un paro y se frenan los puertos del Gran Rosario

Alerta sanitaria en San Lorenzo: un buque quedó en cuarentena por sospecha de ébola, pero el caso fue descartado

Alerta sanitaria en San Lorenzo: un buque quedó en cuarentena por sospecha de ébola, pero el caso fue descartado

Cómo manejar con niebla: siete recomendaciones clave para evitar accidentes

Cómo manejar con niebla: siete recomendaciones clave para evitar accidentes

Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito

Recibieron penas a 1 año y medio de prisión condicional por hechos cometidos hace siete años en Ayacucho y Circunvalación. Los inhabilitaron para integrar la fuerza
Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito
Reforma de seguridad y judicial: la Justicia de Santa Fe toma nota

Por Facundo Borrego
Política

Reforma de seguridad y judicial: la Justicia de Santa Fe toma nota

Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia
Información General

El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia

Alerta sanitaria en San Lorenzo: un buque quedó en cuarentena por sospecha de ébola, pero el caso fue descartado
La Región

Alerta sanitaria en San Lorenzo: un buque quedó en cuarentena por sospecha de ébola, pero el caso fue descartado

Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga
Policiales

Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Ovación
Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026
Ovación

Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026

Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026

Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026

Central en Copa Libertadores: cómo estará el tiempo frente a Independiente del Valle

Central en Copa Libertadores: cómo estará el tiempo frente a Independiente del Valle

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Policiales
Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito
Policiales

Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito

Fraude con combustibles: condenan a tres policías que admitieron integrar una asociación ilícita

Fraude con combustibles: condenan a tres policías que admitieron integrar una asociación ilícita

Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga

Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia

La Ciudad
Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

Una nena de 4 años sufre una cardiopatía severa y le niegan el certificado de discapacidad

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud

El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio histórico para abrirlo al mundo entero

El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio histórico para abrirlo al mundo entero

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema
La Ciudad

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela
POLICIALES

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela

Dos versiones opuestas sobre un triple crimen se confrontan en juicio oral
Policiales

Dos versiones opuestas sobre un triple crimen se confrontan en juicio oral

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita
La Región

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Newells debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
Información General

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes
Ovación

Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes

Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad

Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
La Ciudad

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado
Ovación

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial
Ovación

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial

De no creer: se cruzó con un albañil que tenía puesto su viejo buzo de egresados y se hizo viral
La Ciudad

De no creer: se cruzó con un albañil que tenía puesto su viejo buzo de egresados y se hizo viral

La provincia volvió a criticar a quienes se oponen a las reformas en seguridad
Política

La provincia volvió a criticar a quienes se oponen a las reformas en seguridad

Las reservas subieron por el ingreso del desembolso del Fondo Monetario
Economía

Las reservas subieron por el ingreso del desembolso del Fondo Monetario

El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para crear el Súper Rigi
Economía

El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para crear el "Súper Rigi"

Vialidad pide detalles al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta
La Ciudad

Vialidad pide detalles al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Aún hay 16.000 evacuados en California por riesgo de explosión con químicos
Información General

Aún hay 16.000 evacuados en California por riesgo de explosión con químicos