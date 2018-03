Néstor Ortigoza se lesionó en los minutos previos al comienzo del partido entre Central y Godoy Cruz el pasado sábado y despertó silbidos en el Gigante de Arroyito. El mediocampista de 33 años pidió el cambio antes del arranque del duelo en el Gigante de Arroyito y habló sobre la insólita situación.

"Estoy con bronca. Le doy vueltas al asunto y no puedo entender", expresó en declaraciones radiales el exvolante de San Lorenzo y Olimpia de Paraguay, quien agregó que la lesión lo "agarró" en cancha: "Cuando saludo al último jugador de Godoy Cruz, pego un piquecito porque estaba con adrenalina, para correr un poco... y la sentí ahí".



Embed ¡INSÓLITA SITUACIÓN!#SuperligaxFOX | Ortigoza iba a ser titular y durante el calentamiento en el campo de juego se lesionó y le tuvo que dejar su lugar a Federico Carrizo. Algunos hinchas lo silbaron. pic.twitter.com/JtAUqWVG4W — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de marzo de 2018

Ortigoza iba a hacer su debut como titular en Central, luego de ingresar hace dos semanas en la goleada sobre Olimpo. Un desgarro en el sóleo derecho había postergado su estreno oficial con la camiseta canalla, zona que se resintió el pasado sábado.

"No vine acá a pasear. Nunca me pasó, rara vez soy de lesionarme. La primera vez tomé todos los recaudos, hace tres semanas que estoy entrenando a la par de mis compañeros", expresó, al tiempo que agregó: "Por más explicaciones que busque, no las voy a encontrar. Es una mala racha y ya la voy a pasar".

"La gente me quiere ver jugar, es normal. Quiere que empiece a rendir y yo comparto su pensamiento. A mí me gusta la presión, me gusta el club en el que estoy, por eso tengo que tratar de recuperarme lo antes posible para empezar a jugar", argumentó el mediocampista nacionalizado paraguayo sobre las críticas.

"Esto es un trabajo, pero yo también amo jugar al fútbol. Esto de entrenar y no jugar no me gusta para nada", recalcó el exvolante de San Lorenzo, quien admitió estar atravesando "el momento más difícil" de su carrera.

"Las veces que me lesioné, me recuperé rápido. Hoy no me puedo recuperar y siento impotencia, pero no puedo hacer nada. Estoy bajoneado y triste, pero voy a salir adelante", explicó Ortigoza, quien busca en Central su revancha en el fútbol argentino.

En ese sentido, y según el parte médico difundido por la entidad de Arroyito, Ortigoza sufrió una lesión muscular en sóleo derecho, que demandará una recuperación de cuatro a seis semanas.