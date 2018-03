Los estudios que les realizaron a Néstor Ortigoza y Mauricio Martínez no arrojaron buenos resultados para los futbolistas. Es que ambos jugadores padecen sendos desgarros, por lo que no podrán estar a disposición del cuerpo técnico por un tiempo, más en el caso del ex San Lorenzo y Olimpia. Así, la mínima esperanza que había, sobre todo con Caramelo, de que pueda llegar en condiciones al encuentro del domingo frente a Vélez rápidamente se desvaneció. Ayer ambos futbolistas fueron examinados por el cuerpo médico canalla. Ortigoza, como se esperaba, se resintió del desgarro en el sóleo que había sufrido en la pretemoprada y, por obvias razones, es a quien más tiempo le llevará la recuperación. Desde el club hablan de que la misma rondaría entre las cuatro y las seis semanas. De ser así, el Gordo recién podría aparecer recién para la 22ª o 23ª fecha, contra Belgrano o River. Siempre y cuando la rehabilitación transcurra por los carriles normales y el futbolista no sufra ningún contratiempo en el medio. Lo que sí es un hecho es que a mediocampista le quedarán un puñado de partidos para jugar en el semestre. El jugador terminó con tanta bronca el sábado que fue él mismo quien pidió ser uno de los futbolistas que tuvieran contacto con la prensa. Con Martínez no había mucho optimismo, pero igualmente el cuerpo técnico aguardaba por los estudios (se los iban a realizar hoy pero prefirieron adelantarlos). También se detectó un desgarro, pero en esta ocasión en el gemelo derecho, que fue la zona en la que recibió un fuerte golpe en una práctica de la semana y por la que debió ser preservado al día siguiente, en el ensayo futbolístico. Serán tres semanas afuera del equipo. Esta será otra baja sensible para Leo Fernández, teniendo en cuenta que Tobio fue expulsado. Y con los resultados ya en la mano el técnico sabe que no lo podrá contar no sólo ante Vélez, sino tampoco frente a Chacarita y Patronato. Después de eso entrará en el análisis diario.