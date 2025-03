Old Resian arrancó el Regional del Litoral con el pie izquierdo

En el duelo de tricolores, la victoria viajó para la capital provincial. Santa Fe Rugby le ganó a Old Resian en el arranque del TRL 2025.

En una tarde calurosa en Grantfield, Old Resian recibió a Santa Fe Rugby en el arranque del Torneo Regional del Litoral , luego de un debut positivo en el Torneo del Interior "B". El equipo de Sauce Viejo se impuso por 30 a 26 en un partido cambiante, intenso y con momentos de buen rugby. Además, este partido sería la despedida del jugador del tricolor rosarino Manuel Rodriguez, integrante del plantel campeón en 2019

El inicio fue favorable al local. A los 4 minutos, luego de un scrum dominante y un buen maul, Speziale apoyó el primer try del partido. Candini acertó la conversión y Old Resian se puso 7 a 0 arriba.

La respuesta de Santa Fe Rugby no tardó. A los 11 minutos, el local quedó con uno menos tras la amarilla a Guido Candini, y un minuto más tarde, los visitantes igualaron el marcador con un try de Barolin tras un line y maul. Mendicino acertó la conversión para el 7-7 parcial.

Old Resian cometía infracciones y le dio oportunidades a la visita, que no siempre las aprovechó. A los 20, un penal ejecutado por Santa Fe Rugby se fue desviado. Pero cinco minutos después, con Candini ya de regreso, Santa Fe Rugby volvió a golpear. Gran jugada colectiva, potencia de Valentín Fernández y try convertido por Mendicino para pasar al frente por 14 a 7.