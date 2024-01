O'Connor: "Es un sueño jugar la Libertadores con Central y obvio que la quiero ganar"

Tomás O’Connor, uno de los pilares del Central campeón de Miguel Angel Russo . Un pibe que no aparenta los jóvenes 19 años, ni cuando habla, pero sobre todo dentro de la cancha. Un producto genuino de las divisiones inferiores, hincha de Central fanático y, por ende, un agradecido por lo que la vida acaba de regalarle. “ Lo soñé desde siempre, pero la realidad superó al sueño. Es un sueño jugar la Libertadores con la camiseta de Central y obvio que la quiero ganar” , dice de manera natural, con una madurez llamativa, en el extenso diálogo que mantuvo con Ovación en medio de esta pretemporada que el canalla ya comenzó a desandar en Montevideo. “Lo del campeonato superó todas mis expectativas” , tiró el volante ofensivo, quien recuerda lo bueno, pero también cosas de las otras, como cuando fue apartado del plantel por un tema contractual, por eso destacó que “fue lo más feo que me tocó vivir, a mí y a mi familia”. Pero hoy el presente le sonríe y por eso disfruta, pero aclara: “Tomás O’Connor es un jugador que recién está arrancando y que todavía tiene que demostrar mucho más” . Fue uno de los habituales titulares que estuvo desde el arranque en el primer partido de pretemporada, ante Liverpool.

¿Cuánto soñaste esto que estás viviendo?

Desde siempre y creo que la realidad superó al sueño, porque era mi primer año en primera y en poco tiempo conseguir esto fue único. Me imaginaba un montón de cosas, pero lo del campeonato superó todas mis expectativas.

Oco.jpg El chico O'Connor tendrá una mayor competencia en la mitad de la cancha. Deberá esforzarse para mantener el lugar. Héctor Rio / La Captal

¿El fútbol argentino los va a empezar a mirar de otra forma?

Creo que sí. Después de ser campeón, pero sobre todo de la fortaleza que logramos de local, todos los equipos van a jugarnos de otra forma. Pero nosotros tendremos que hacer nuestro juego, preparar los partidos como siempre lo hacemos, y cambiar en medio de un partido en función de lo que haga el rival. Para eso tenemos jugadores muy inteligentes. Salimos campeones y es lógico que haya otro tipo de respeto.

¿En qué momento del año pensaste que podías meterte en el equipo?

Mirá, fue todo muy rápido, porque tenía varios jugadores por delante, pero estaba contento con lo que venía haciendo. Me fueron llevando de a poco, fui agarrando el ritmo de primera hasta que terminó el primer semestre. En el segundo tuve una charla con el Colo Lussenhoff y me dijo que estaban muy contentos conmigo, que tenía que ser mi semestre y me preparé para eso. Ya me venía preparando, pero por ahí traté de fortalecer lo psicológico porque me dio a entender que iban a confiar en mí.

¡Y por qué cuando entraste ya no saliste más del equipo?

No sé. Yo traté de dar siempre lo mejor, de entender lo que pretendía Miguel y también mis compañeros. Soy un volante más ofensivo, pero el técnico necesitaba esa doble función y traté de entenderla más desde lo posicional. Por eso traté de ir agregándole cosas a mi juego. Creo que todavía tengo que demostrar mucho más, pero en primera nada es de un día para el otro. Lo que noté fue mucha confianza de todos y traté de aprovecharla.

¿Hubo charlas profundas con Russo antes de eso o un día te dijo “el domingo jugás”?

Tuve charlas con Miguel en las que me iba corrigiendo cosas, pero con el técnico hablo bastante y estoy agradecido de que haya confiado en mí. En el día a día me apoyo en los de más experiencia, que son los que ya la vivieron y saben de qué se trata.

Oco4.jpg Al máximo. Tomás O'Conor le mete mucho esfuerzo en los trabajos en la arena, en Montevideo. Héctor Rio / La Captal

¿Cómo fue eso de prepararte psicológicamente?

Se trabaja con la psicóloga del club, pero también con mi familia, con la que balo muchísimo del momento que vivo. También hablo mucho conmigo mismo, por ejemplo, llego de entrenar y me siento media hora o una hora a tomar unos mates y a relajar la cabeza, pensando. Después, cuando entrás a la cancha es cuestión de estar seguro y esa seguridad es lo que hace que uno rinda dentro del campo del juego.

¿Qué pensaste cuando tuviste que quedarte afuera por un tema de contrato? ¿Ahí también hubo un trabajo psicológico que afrontar?

Todos ven lo lindo después de haber cerrado el año con un campeonato, pero en el medio pasaron cosas feas y en lo personal fue lo más feo que me tocó vivir. Hablé con Miguel y me dio la oportunidad de jugar en reserva porque me dijo que me necesitaba con ritmo y podía descargar por ese lado, pero mi familia la pasó muy mal. Fue un momento feo, pero me apoyé mucho en mis compañeros y en el cuerpo técnico, sobre todo con Russso, quien me dijo que iba a hacer lo posible para solucionar el tema. Por eso estoy agradecido de que hayan confiado en mí. Mi familia me contenía y yo a ellos, pero esa charla que tuve con Miguel fue fundamental.

El hincha ya te descubrió, pero ¿qué clase de jugador es Tomás O’Connor?

Uh, qué pregunta difícil. Hoy soy un volante mixto, con una función más ofensiva, pero trato de entender e ir puliendo lo defensivo, que creo que lo mejoré bastante. Creo que pasa mucho por el posicionamiento y allí hay jugadores, como el Pela (Quintana) y Facu (Mallo) que me ordenan mucho. Tomás O’Connor es un jugador que recién está arrancando y que todavía tiene que demostrar mucho más.

Fuiste también una especie de comodín, a veces por el centro y otras por derecha. ¿Hay alguna posición que te siente mejor?

Hubo partidos en los que necesitábamos defender un poquito más y por eso el doble cinco de marca, que yo no lo veía mal. Igual, jugando por derecha es un puesto que si lo agarro es interesante. Es una posición en la que podés tener algo más de espacio y no me parece malo. Estoy preparado para jugar donde el técnico me necesite, pero siempre tratando de dar lo mejor para el grupo.

¿Por el centro alguna asistencia metiste, pero por afuera también, por ejemplo en aquel gol de Komar, ante Argentinos.

Sí, venía jugando por afuera y ese partido lo jugué por el centro, pero la asistencia la di por afuera, ja.

Hubo algo en el hincha que pegó mucho, incluso antes de que debutaras, y fue ese famoso video de una arenga antes de un clásico de inferiores.

Fue en sexta, con el Ale Fernández de técnico, a quien le mando un abrazo gigante porque fue un técnico que me marcó mucho. Nunca fui de hablar dentro de un vestuario, pero ese día el arquero me dijo si quería hablar yo, le dije que no pero me insistió, así que me tocó a mí y a Facu Buonanotte dar la arenga. Lo del video me sorprendió, no soy siempre así, de hecho me cuesta dar notas, pero estoy entendiendo que es parte de esto, que me tengo que ir soltando. A la gente de Central le gusta eso, yo soy hincha de Central y sé cómo lo vive la gente.

Ese día el doble 5 fue O’Connor-Buonanotte, ¿quién marcaba menos?

Uh, tremendo. Tratamos de jugar mucho con la pelota, pero Facu era el 5 más retrasado.

Hay mucho que no saben que el día que debutaste e hiciste un gol te fuiste del Gigante por otra puerta porque consideraste que no era el momento de hacer declaraciones con la prensa.

Pasa que en el vestuario entendí que era un momento que quería disfrutar con mi familia y lo que más quería era verlos a ellos. Era un momento único y por ahí salía, decía cualquier cosa. Sentí que todavía no estaba preparado, que era mejor esperar un tiempo.

Oco2.jpg O'Connor estuvo como titular en el primer amistoso de pretemporada. Jugó de doble 5, junto a Kevin Ortiz. Héctor Rio / La Captal

¿Tomaron consciencia, sobre todo los jugadores del club, de la alegría que provocaron en el hincha?

(Risas) Sí y no. Algunos todavía no dimensionamos lo que logramos, porque quedamos en la historia del club y para mí es único porque soy hincha. Es lo que siempre soñé. Voy por la calle y la gente me saluda, me agradece, y yo les digo “no, gracias a ustedes”, a veces no sé qué responder.

El hincha ahora quiere ir por la Libertadores. ¿Es una locura que piensen de esa forma?

Y, el hincha te lo dice. Nosotros queremos ir por todo porque no nos conformamos con esto que logramos porque tenemos grandes jugadores y un cuerpo técnico que quiere ir por más cosas. Para mí es un sueño jugar la Libertadores con la camiseta de Central y obvio que la quiero ganar.

Completá la frase como más te guste, Central es…

Campeón.