Miguel Barbieri ya tiene dos entrenamientos en Central, pero seguramente a partir de esta semana Bauza comenzará a analizarlo con mayor detenimiento. Por lo pronto, el defensor que llegó proveniente de Racing lo hizo con bajo perfil. "No vengo con pretensiones", apuntó el zaguero que seguramente peleará el puesto con Oscar Cabezas.

"Estoy bien desde lo físico y a disposición del técnico. Después, si juego o no va a ser una decisión de él. En lo personal no vengo con pretensiones, sino con la decisión de ocupar el lugar que el técnico decida. No pretendo llegar y ser titular de entrada", se sinceró el defensor que inició su carrera en Defensores de Belgrano y la continuó en la Academia de Avellaneda.

La idea de que peleará el puesto con Cabezas tiene que ver con que Caruzzo, uno de los refuerzos por los que más insistió el Patón, parece número puesto. "Voy a intentar devolver la confianza por haberme elegido. Tendré que demostrar dentro de la cancha que estoy a la altura de las circunstancias", dijo Barbieri. Y agregó: "Las expectativas son altas. Creo que Central tiene un buen plantel y que está muy bien armado, además de que hay un entrenador con mucha jerarquía. No tengo dudas que los objetivos van a estar en los primeros puestos para clasificar a copas internacionales".

"Todavía no hablé demasiado con el técnico sobre cuestiones tácticas pero con el correr de los días me irá acoplando cada vez más al grupo", apuntó.