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El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

El oficialismo impulsa una nueva etapa del proceso que ya permitió eliminar 59 tributos locales, reduciendo en un 66% la estructura impositiva vigente en 2023

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

18 de junio 2026 · 06:50hs
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La propuesta

La propuesta, que se encuentra en debate en la comisión de Presupuesto del Concejo Municipal, se enmarca en el programa “Rosario simple y ágil” que impulsa la Municipalidad.

El Concejo Municipal avanza en el tratamiento de una nueva etapa del proceso de derogación y simplificación de tasas impulsado por el Ejecutivo, una política que ya permitió eliminar 55 tasas y 4 derechos municipales, reduciendo en un 66% la estructura tributaria vigente en 2023.

El presidente del bloque oficialista, Fabrizio Fiatti, destacó que la iniciativa forma parte de una política sostenida de modernización del Estado local y busca simplificar la normativa tributaria y aliviar cargas burocráticas para vecinos, comerciantes y productores de la ciudad.

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Menos burocracia

“En un contexto económico muy difícil, donde muchas veces la presión recae siempre sobre los mismos, Rosario toma una decisión distinta: bajar tasas, eliminar trabas y simplificar trámites”, señaló Fiatti.

La propuesta, que se encuentra en debate en la comisión de Presupuesto del Concejo Municipal, se enmarca en el programa “Rosario simple y ágil” que impulsa la Municipalidad, con foco en la digitalización, la despapelización y la agilización de gestiones administrativas.

“Pasamos de un sistema fragmentado a uno mucho más simple. Hoy la inmensa mayoría de las gestiones municipales pueden realizarse de manera digital, incluyendo la presentación de documentación a través del Perfil Digital Ciudadano”, agregó el concejal.

Según el oficialismo, muchas de estas tasas tenían escaso impacto recaudatorio, pero generaban costos, demoras y trámites innecesarios para vecinos, comerciantes y quienes desarrollan actividades económicas en la ciudad. Con esta nueva etapa, Rosario pasaría de las 86 tasas vigentes en 2023 a sólo 31, consolidando una reducción de casi dos tercios de la estructura tributaria municipal.

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Los tributos eliminados

Entre los tributos que se busca eliminar en esta nueva etapa se encuentran los permisos vinculados a toldos, mesas y sillas en la vía pública y la solicitud de duplicado de oblea de revisión técnica, y distintos derechos de cementerio y derechos de ocupación del dominio público para kioscos y revistas. También se eliminan diferentes tasas vinculadas a trámites catastrales y administrativos.

Además, en los últimos años ya habían sido derogadas tasas vinculadas a la desinfección de baños químicos, fiscalización de ferias y altas y bajas de choferes de taxis, así como los permisos para bailes familiares, entre otras.

“El problema no era solamente cuánto había que pagar. También era el tiempo perdido, la cantidad de trámites, el papel, las demoras y las barreras burocráticas, que muchas veces terminaban desalentando inversiones, regularizaciones o actividades económicas cotidianas”, sostuvo Fiatti.

Debate trabado

El expediente, que ya lleva algunas semanas en tratamiento en el Concejo Municipal, aún no consigue el acuerdo de la oposición, que argumenta falta de información. Desde el bloque oficialista, Fiatti respondió: "Los beneficiados directos de una nueva derogación y simplificación de tasas son los vecinos de la ciudad".

En su visión, el nuevo esquema apunta a consolidar a Rosario como una ciudad con menos burocracia, y con mayores facilidades para trabajar, emprender e invertir.

“Hay una decisión política clara del intendente de construir un Estado más simple y eficiente. Menos tasas, menos trámites y menos burocracia significan más tiempo y más oportunidades para quienes trabajan, producen e invierten en Rosario. Ese es el camino que estamos acompañando desde el Concejo”, concluyó.

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