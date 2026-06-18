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Con Messi en los pies, el rosarino Alejandro Tosti debutó en el US Open de golf

El golfista utiliza unas zapatillas que le diseñó Adidas en homenaje a la Pulga, en el marco de uno de los cuatro torneos más importantes del mundo

18 de junio 2026 · 17:16hs
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El rosarino Alejandro Tosti

El rosarino Alejandro Tosti, con las zapatillas diseñadas en honor a Messi que usó en la primera ronda del US Open de golf.

Alejandro Tosti tuvo un día especial y que todo golfista sueña. Este jueves comenzó a participar por primera vez en el US Open de golf, uno de los cuatro torneos más importantes del mundo. El rosarino lo hizo con una indumentaria particular. Lució un modelo de calzado especial confeccionado para él por la firma Adidas. Está diseñado en base a los botines que usa la Pulga en el Mundial, para rendirle homenaje al mejor futbolista del mundo.

Tosti recibió el calzado para jugar el US Open con un diseño inspirado en su "héroe", tal cual lo definió en las redes sociales. "Los estaré usando en mi debut en el US Open", publicó el golfista de 30 años, quien apareció en un video con las zapatillas puestas y haciendo "jueguitos" con una pelotita de golf.

Para el jugador surgido del club Mite de Pérez se trata de su segundo major luego de participar en el PGA Championship en 2024.

Alejandro Tosti tendrá que remontar

El debut de Tosti en el US Open de este jueves no fue como seguro esperaba. Terminó la primera ronda con 8 golpes sobre el par (78 impactos), consecuencia de 9 bogeys y un birdie.

Este viernes tendrá mejorar bastante para superar el corte clasificatorio y poder competir el fin de semana en las dos últimas rondas.

Tosti es uno de los tres argentinos que forman parte del US Open, que se desarrolla en el Shinnecock Hills Golf Club, en Southampton, estado de Nueva York. Los otros son Emiliano Grillo y Mateo Pulcini.

>> Leer más: Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

El rosarino se convirtió en uno de los 156 golfistas que participan en el US Open, tras lograr clasificar en el torneo celebrado en el Lambton Golf & Country Club, en Canadá. Finalizó en el segundo puesto, detrás de Grillo.

Los máximos logros del rosarino

Durante su carrera obtuvo 5 títulos como profesional. Conquistó uno en el Korn Ferry Tour (Pinnaacle Bank Championship 2023), 2 en el PGA Tour Latinoamérica (Termas de Río Hondo Invitacional 2019 y Abierto del Centro 2022) y 2 en el TPG Tour (Abierto del Litoral 2022 y 2024).

El golfista Alejandro Tosti compite en su segundo major de golf.

El golfista Alejandro Tosti compite en su segundo major de golf.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, finalizó en la 18ª posición entre 60 jugadores y ganó la medalla de bronce con el equipo mixto argentino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

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