"No vamos a ser suicidas", anticipó Llop

La misma idea. Llop subrayó que no piensa modificar el juego del equipo, más allá de la categoría de River.

"No vamos a modificar la idea, más allá de la categoría del rival. Vamos a intentar hacer lo que hicimos con Belgrano, sobre todo en el primer tiempo, con Chacarita y en parte con Patronato", dijo el entrenador.

"No vamos a ser suicidas, simplemente trabajamos en cómo contrarrestar las virtudes del rival. Considero que abroquelarte en tu arco es un riesgo de que en alguna jugada pueden hacerte un gol y terminás perdiendo", dijo.

"Me parece que a los partidos hay que buscarlos de una determinada forma, buscar el protagonismo y no cedérselo al rival. Si se lo cedés, seguramente en algún momento te lo van a ganar. Por lo menos vamos a tratar de compartir al protagonismo", agregó.

Acerca de la importancia que le da Llop a los 20' iniciales, en los que por lo general se observa lo mejor de Newell's, aclaró que "depende de cómo se dé el partido".

"Cuando el partido está a tu favor es cuando debés herir al rival. Si esos 20' son buenos y no herís al rival, pasa como sucedió con Belgrano, terminás perdiendo sobre la hora. Sean los primeros 20', sean los 15' primeros del segundo tiempo, sea al final, cuando lo tenés a favor tuyo, hay que dañar al rival. Ese es el fútbol en general. Y no lo hemos podido hacer. Lo hicimos contra Chacarita y por eso lo ganamos, por ejemplo", sostuvo.

Llop subrayó que "es muy importante" este ciclo de tres partidos antes del receso, contra River, Racing y Central. "Tenemos que sumar muchos puntos. Es importante por el futuro, por la confianza que te genera tener una regularidad en rendimiento y resultado. Y ni hablar del último partido", subrayó.

El entrenador insistió en "encontrar una regularidad y sostenerla en el tiempo", porque "seguramente los resultados así van a ser buenos", algo que no consiguió en este torneo en el que lleva dos victorias, tres empates y cuatro derrotas.