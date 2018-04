La derrota de Central frente a Patronato caló hondo en los ánimos del cuerpo técnico canalla. Luego de la contundente caída por 3-0 en Paraná, el entrenador Leo Fernández admitió que el equipo no estuvo "a la altura" y que jugó "mal". "Hoy no rescato nada del equipo", expresó.

En conferencia de prensa, el director técnico auriazul indicó: "Jugamos mal, no tuvimos un buen partido y lo pagamos caro. No tuvimos la tranquilidad para poder contrarrestar lo que sabíamos que iba a hacer el rival".

"Nos hicieron un gol muy rápido y nos costó después", reflejó Fernández, con una fuerte autocrítica con el nivel de su equipo. "No tuvimos argumentos para frenar al rival y nos costó mucho generar juego", agregó.

"Realmente no me gustó para nada el equipo. No me voy conforme y me quedo con preocupaciones", ahondó el DT canalla, quien añadió que "más allá de lo que hizo el rival", sus jugadores no estuvieron "nunca" en partido. "No nos mostrábamos para la tenencia de pelota, fue un equipo muy quieto en la cancha y no era la idea", profundizó.

Respecto a la ausencia de Leonardo Gil, analizó: "Es súper importante para el equipo, pero el jugador que está en el plantel de Central tiene que estar preparado para saltar dentro del campo de juego y hacerlo de la mejor manera. Hoy no fue el caso".