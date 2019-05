“Vamos a analizar todas las ofertas razonables que lleguen por nuestros jugadores en este mercado de pases. No le vamos a cortar la carrera a nadie”, le aseguró ayer a Ovación el vicepresidente canalla Ricardo Carloni. Igual aclaró que aún “no recibieron ninguna oferta por ningún jugador del plantel, ya sean experimentados o juveniles”. Por supuesto que también Central irá a la carga por los refuerzos que solicitará Diego Cocca, pero la realidad es que es probable que algún futbolista del actual plantel arme las valijas en caso de llegar una oferta jugosa para reverdecer la tesorería auriazul. La Universidad de Chile está interesada en Leonardo Gil.

Además, el vice auriazul dejó claro que “Matías Caruzzo es un jugador que al club le interesa retener, es muy valorado por la dirigencia y además Central realizó una importante inversión para sumarlo y tiene contrato vigente”. Por eso, en este caso sólo se analizaría una hipotética partida en caso de llegar una oferta que colme las expectativas del club. Así Carloni desestimó un fuerte rumor respecto a que el zaguero tenía un pie afuera de Arroyito.

Por su parte, trascendió que Universidad de Chile vendría a la carga por el volante Leonardo Gil. Fue el propio presidente de la U, José Luis Navarrete, quien manifestó que “Gil es un muy buen jugador, está con otros nombres en la secretaría técnica y no puedo asegurar si viene o no. Tiene muchas cosas que necesita la U, pero no es momento de hablar de nombres, es momento de evaluar, tener la alternativa y no momento de decir si viene”.

Hay que aclarar que el Colo tiene ciudadanía chilena, por lo que no ocuparía plaza de extranjeros para los equipos trasandinos y además jugar allí podría acercarlo a una convocatoria a la Roja.

Igual al club de Arroyito no llegó ninguna oferta concreta, sea por Gil, como tampoco por el arquero Jeremías Ledesma o Fernando Zampedri, otros jugadores que podrían tentar a clubes a realizar ofertas jugosas en este receso que recién comienza a dar sus primeros pasos aunque la competencia oficial no haya culminado.

Hay que decir que Central comenzará la pretemporada el 5 de junio en Arroyo Seco y luego está la chance de que realice algunos días más de preparación en otra ciudad del país o el exterior.

En tanto, sigue avanzando la contratación del nuevo secretario técnico y en este sentido se suceden las reuniones. Los candidatos más firmes son Raúl “el Mono” Gordillo y Federico Lussenhoff, ex jugadores auriazules. “La idea es que no se tratará de un mánager, sino de un secretario técnico, de una persona que sea el filtro entre el cuerpo técnico, el plantel y la dirigencia, que sea un asesor en la selección de refuerzos y que también trabaje en la captación. A las contrataciones las realizará la dirigencia”, comentó Carloni.

Así, Central afrontará el mercado de pases analizando exhaustivamente las altas, las bajas y las transferencias que se irán concretando a medida que avance el receso.