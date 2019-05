"Ningún referente pidió por Herrera"

¿Se puede decir que respetaron a Cocca cuando decidió no incluir a Herrera de titular contra Libertad, ya que ninguno fue a pedirle que lo pusiera?

Es que me parece que es una línea muy fina esa de ir a hablarle al técnico para que ponga a un jugador. Lo que sí, todos estábamos sorprendidos con la decisión que había tomado inicialmente. Sobre todo porque no nos jugábamos nada y era el último partido del Chaco como profesional. Además, se trataba de un ídolo actual del club, un jugador muy valorado por nosotros y que siempre fue muy respetuoso con todos. Pero ninguno fue hablarle al técnico por este tema. Me parece que eso no corresponde ni va con los que somos referentes. En ese sentido todos pensamos igual y por eso ninguno se atrevió a decirle algo a Cocca. El técnico está para tomar decisiones y nosotros para aceptarlas. Y en este caso fue así.

¿Y cómo se enteraron de que el técnico había cambiado de postura ante el descontento popular?

Porque el director técnico vino y nos comentó que el Chaco iba a jugar de entrada antes del partido con Libertad. Pero ninguno de los que estábamos en ese momento frente al entrenador dijo una palabra. Simplemente nos levantamos y nos fuimos como corresponde. La decisión de todo siempre es del entrenador.