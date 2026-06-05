Neymar no estará a disposición para el amistoso de Brasil y crece la preocupación

La estrella de la selección brasileña continuará con la recuperación en Nueva Jersey y quedó en duda para el debut mundialista ante Marruecos

Neymar, de 34 años, ya se había perdido el amistoso del domingo pasado ante Panamá.

Neymar no viajará este sábado con la selección de Brasil a Cleveland para disputar el amistoso ante Egipto debido a una lesión muscular en el gemelo derecho, por lo que permanecerá en Nueva Jersey con trabajos de fisioterapia y un plan especial de recuperación física.

El delantero de Santos llegó a la concentración de la Verdeamarela con molestias luego de haber sufrido un pinchazo el 17 de mayo durante un partido del Brasileirao frente a Coritiba.

En un primer momento, el club paulista había informado que se trataba de un edema, pero los estudios realizados por la Confederación Brasileña de Fútbol detectaron una lesión muscular de grado II.

El diagnóstico encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, ya que el tiempo estimado de recuperación era de dos a tres semanas y el futbolista todavía no logró entrenarse con normalidad.

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Neymar, de 34 años, ya se había perdido el amistoso del domingo pasado ante Panamá, que terminó con triunfo brasileño por 6 a 2 en el Maracaná, y apenas pudo realizar tareas suaves desde el inicio de la preparación.

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La nueva ausencia genera incertidumbre de cara al estreno mundialista de Brasil, previsto para el sábado 13 de junio frente a Marruecos, también en Nueva Jersey.

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Pese al panorama físico, Ancelotti descartó realizar cambios en la lista y sostuvo públicamente que mantendrá a los 26 jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo.