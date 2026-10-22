En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

Se analizará la memoria y balance general, y también se discutirán las correcciones y la aprobación del período anterior

La comisión directiva de Newell's confirmó esta semana que aplicará una suspensión provisoria para tres socios de la administración anterior. Entre ellos, se encuentra el expresidente Ignacio Astore, principal blanco de las críticas por el incremento del monto de la deuda del club. En este contexto hoy se realizará la asamblea ordinaria rojinegra en la sede del club.

El vicepresidente segundo de la Lepra, Hernán Botta, ratificó a través de LT8 que la medida abarca a todas las personas que podían tomar decisiones con efectos económicos y financieros.

De esa manera se refirió a la situación de Sharon Romero y Hernán Cardozo, que se desempeñaron hasta diciembre como secretaria y tesorero, respectivamente.

En la previa de la asamblea de hoy, el directivo rojinegro confirmó que la iniciativa surgió como parte de la apertura de un sumario de carácter administrativo para toda la comisión anterior.

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Las suspensiones en Newell's

Si bien ratificó que el tema se tratará hoy en la asamblea, remarcó que “es un punto que no es considerable a votación”.

En el mismo sentido, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no dio vueltas a la hora de analizar la situación del expresidente de Newell’s y sus colaboradores y apuntó: “Hay méritos para suspender a las personas que con su firma comprometían al club y llevaron a triplicar el pasivo, entre otras cuestiones llamativas”, explicó y argumentó el actual dirigente.

Vale recordar que en mayo pasado, los directivos actuales dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de la conducción anterior en el parque de la Independencia para dar cuenta de la debacle financiera y económica. Ahora Botta aseveró que el cálculo sobre la cantidad total de la deuda “no ha descendido” y actualmente “está en el orden de los 35 millones de dólares”.

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El temario

El vicepresidente segundo de la Lepra comentó que organizaron una reunión con agrupaciones opositoras para tratar el tema de la suspensión y el sumario, así como otras cuestiones de la entidad.

“Nos une el sentimiento, más allá de la diferencia de matices en cuanto a cómo gestionar el club. Somos una gestión dialoguista y siempre hemos recurrido a ello antes de tomar cualquier decisión trascendente”, manifestó.

El directivo rojinegro también ratificó el aval total de la comisión directiva a la gestión del director técnico Frank Kudelka porque hizo un “trabajo esencial” en el “proceso de reconstrucción” de la institución. “Tiene todo nuestro apoyo. Ahora estamos enfocados en lograr los mejores resultados en este tramo final”, enfatizó.

La asamblea

Hay que precisar que la asamblea ordinaria se programó para hoy, a las 18, en el estadio cubierto Claudio Newell. En esta instancia se someterá a votación la memoria y balance general desde el primero de julio de 2025 hasta el último 30 de junio. Y también se discutirán las correcciones y la aprobación del período anterior, que no fue analizado durante la presidencia de Astore.

En cuanto a los sumarios administrativos para los exdirectivos anteriores, Botta apuntó que no sólo están preocupados por los resultados finales de la auditoría. “Hay hechos reveladores que son cotidianos”, advirtió con respecto a las irregularidades y los problemas vinculados a la gestión anterior.

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