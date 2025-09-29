Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's recibe a Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Pincha de este martes por la noche.
La Lepra necesita un triunfo ante el Pincha en el Coloso para continuar en carrera por la clasificación. En esta nota los detalles y estadísticas del partido
Newell's recibe a Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Pincha de este martes por la noche.
El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Estudiantes será este martes 30 de septiembre, desde las 19, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Facundo Tello.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Pincha será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
>> Leer más: En Newell's vencerán 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia
Newell's: El entrenador Cristian Fabbiani no dio indicios del once titular de la Lepra.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Tiago Palacios; Guido Carrillo o Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
También fue aprehendido un barra de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez, en la misma causa que investiga narcomenudeo y hechos violentos