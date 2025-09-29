La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La Lepra necesita un triunfo ante el Pincha en el Coloso para continuar en carrera por la clasificación. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

29 de septiembre 2025 · 10:26hs
Newells vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's recibe a Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Pincha de este martes por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Estudiantes

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Estudiantes será este martes 30 de septiembre, desde las 19, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Facundo Tello.

Dónde ver Newell's vs. Estudiantes

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Pincha será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image - 2025-03-15T184111.314.png
El último enfrentamiento entre ambos fue empate 1-1 en La Plata por el torneo Clausura.

El último enfrentamiento entre ambos fue empate 1-1 en La Plata por el torneo Clausura.

>> Leer más: En Newell's vencerán 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Posibles formaciones de Newell's y Estudiantes

Newell's: El entrenador Cristian Fabbiani no dio indicios del once titular de la Lepra.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Tiago Palacios; Guido Carrillo o Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Newells tiene la opción de compra del 50 por ciento del pase de Carlos González en un millón 500 mil dólares.

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

El pibe de Newells Valentino Acuña fue titular en el triunfo argentino en el Mundial sub-20.

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Los socios de Newell's irán a las urnas el próximo domingo 14 de diciembre para elegir a las nuevas autoridades que administrarán el club.

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Luciano Herrera puede ofrecer una opción goleadora en la ofensiva de Newells.

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani se prepara para Estudiantes

