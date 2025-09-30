Luciano Herrera, de aquel primer gol en Newell's a la vuelta al equipo

El atacante retorna este martes contra Estudiante, rival frente al que logró su primera conquista en la Lepra y que sirvió para mejorar el rumbo en el Apertura

Luciano Herrera grita con ganas su gol, que significó el empate de Newell's con Estudiantes en La Plata.

Newell’s recuperó a Luciano Herrera . Superó la lesión muscular que lo marginó de los últimos cuatro partidos, tres de la Liga Profesional y el restante de la Copa Argentina. Ingresará contra Estudiantes este martes por Gonzalo Maroni, suspendido por una fuerte infracción en la fecha pasada.

Retornará contra Estudiantes, con el antecedente del gol que le convirtió en La Plata, que sirvió para el empate 1 a 1 y para que la Lepra vaya poco a poco mejorando la campaña en el Apertura de la mano de Cristian Fabbiani.

En una temporada en la cual es poco lo que se puede rescatar en el club del Parque, Herrera es uno de los futbolistas de rendimiento más parejo, aunque le costó tener continuidad en el torneo Clausura, como consecuencia de la lesión.

Y también reencontrarse con el gol. Porque no convirtió ninguno, a diferencia del Apertura, en el que señaló 3, además de otro en la Copa Argentina durante la primera mitad del año.

Luciano Herrera, juego por la banda

El delantero tiene desborde, una característica de juego imprescindible cuando se juega con dos centrodelanteros, como propondrá la Lepra ante Estudiantes, con Darío Benedetto y Carlos González.

Es que si bien reemplazará a Maroni, que en el último partido fue volante interno izquierdo, por características se presume que Herrera jugará sobre la raya, con Giovani Chiaverano abierto sobre el sector opuesto.

Embed - #Newells | El gol de Luciano Herrera en el empate frente a #Estudiantes.

Newell’s necesita ataques por las bandas para asistir a los centrodelanteros y Herrera es capaz de cumplir esa función. O, aunque no sea tan frecuente, aparecer de repente dentro del área y convertir, como lo consiguió ante Estudiantes en el estadio del Pincha en el torneo Apertura, empujando al fondo del arco un centro de Mateo Silvetti. Fue el primero de sus cuatro goles con la camiseta rojinegra.

La opción de compra del delantero

El presente de Herrera, cuyo último partido fue en la derrota en el clásico jugado en el Gigante, es adentro de la cancha con la casaca de Newell’s. El futuro, una incógnita. Porque su préstamo vence el 31 de diciembre y para que se quede hay que pagarle a Defensa y Justicia un millón de dólares por el 80 por ciento del pase.

Este y otros temas son varias de las cuestiones a resolver por la nueva dirigencia. Mientras tanto, en el plano futbolístico se vive el día a día y hoy Herrera es la esperanza para que Newell’s encuentra el desequilibrio que tanto le falta en la ofensiva.

Esta sería la única modificación de Fabbiani. Conservará la línea de cuatro y el sistema 4-4-2. Ratificará a Alejo Montero de lateral izquierdo, pese a que es diestro.