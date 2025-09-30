La Capital | Luciano Herrera

Luciano Herrera, de aquel primer gol en Newell's a la vuelta al equipo

El atacante retorna este martes contra Estudiante, rival frente al que logró su primera conquista en la Lepra y que sirvió para mejorar el rumbo en el Apertura

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

30 de septiembre 2025 · 06:10hs
Luciano Herrera grita con ganas su gol

Marcelo Bustamante / La Capital

Luciano Herrera grita con ganas su gol, que significó el empate de Newell's con Estudiantes en La Plata.

Newell’s recuperó a Luciano Herrera. Superó la lesión muscular que lo marginó de los últimos cuatro partidos, tres de la Liga Profesional y el restante de la Copa Argentina. Ingresará contra Estudiantes este martes por Gonzalo Maroni, suspendido por una fuerte infracción en la fecha pasada.

Retornará contra Estudiantes, con el antecedente del gol que le convirtió en La Plata, que sirvió para el empate 1 a 1 y para que la Lepra vaya poco a poco mejorando la campaña en el Apertura de la mano de Cristian Fabbiani.

En una temporada en la cual es poco lo que se puede rescatar en el club del Parque, Herrera es uno de los futbolistas de rendimiento más parejo, aunque le costó tener continuidad en el torneo Clausura, como consecuencia de la lesión.

>> Leer más: En Newell's vencerán 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Y también reencontrarse con el gol. Porque no convirtió ninguno, a diferencia del Apertura, en el que señaló 3, además de otro en la Copa Argentina durante la primera mitad del año.

Luciano Herrera, juego por la banda

El delantero tiene desborde, una característica de juego imprescindible cuando se juega con dos centrodelanteros, como propondrá la Lepra ante Estudiantes, con Darío Benedetto y Carlos González.

Es que si bien reemplazará a Maroni, que en el último partido fue volante interno izquierdo, por características se presume que Herrera jugará sobre la raya, con Giovani Chiaverano abierto sobre el sector opuesto.

Embed - #Newells | El gol de Luciano Herrera en el empate frente a #Estudiantes.

Newell’s necesita ataques por las bandas para asistir a los centrodelanteros y Herrera es capaz de cumplir esa función. O, aunque no sea tan frecuente, aparecer de repente dentro del área y convertir, como lo consiguió ante Estudiantes en el estadio del Pincha en el torneo Apertura, empujando al fondo del arco un centro de Mateo Silvetti. Fue el primero de sus cuatro goles con la camiseta rojinegra.

La opción de compra del delantero

El presente de Herrera, cuyo último partido fue en la derrota en el clásico jugado en el Gigante, es adentro de la cancha con la casaca de Newell’s. El futuro, una incógnita. Porque su préstamo vence el 31 de diciembre y para que se quede hay que pagarle a Defensa y Justicia un millón de dólares por el 80 por ciento del pase.

Este y otros temas son varias de las cuestiones a resolver por la nueva dirigencia. Mientras tanto, en el plano futbolístico se vive el día a día y hoy Herrera es la esperanza para que Newell’s encuentra el desequilibrio que tanto le falta en la ofensiva.

Esta sería la única modificación de Fabbiani. Conservará la línea de cuatro y el sistema 4-4-2. Ratificará a Alejo Montero de lateral izquierdo, pese a que es diestro.

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Lo último

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, se refirió al arresto de Zapa Vallejos en un megaoperativo con 130 allanamientos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

A 20 años: historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

A 20 años: historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Ovación
Newells se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

Newells se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

Newell's se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Fútbol femenino de AFA: Newells perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Policiales
La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

La Ciudad
Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento
Economía

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza
El Mundo

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina
Política

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos
Información General

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid
La Ciudad

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

La fábrica de galletitas Tía Maruca bajó la persiana en Chascomús
Información General

La fábrica de galletitas Tía Maruca bajó la persiana en Chascomús

El taxista que consumió alcohol y marihuana recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana recibirá una "sanción ejemplar"

El peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco
Política

El peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco