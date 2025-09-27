La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

El rojinegro recibe el martes, a las 19, a Estudiantes en el Coloso. Herrera superó una dolencia muscular y puede reaparecer.

27 de septiembre 2025 · 19:56hs
Luciano Herrera puede ofrecer una opción goleadora en la ofensiva de Newell's.

Newell's entrenó este sábado por mañana en Bella Vista y hará lo mismo en la jornada de hoy, ya acelerando la puesta a punto de cara al compromiso del martes, a las 19, ante Estudiantes en el Coloso, por la décima fecha del Clausura.

De cara a este duelo decisivo para Newell’s y para el entrenador Cristian Fabbiani, ya que es uno de los últimos trenes para aspirar a meterse en los play-offs, la buena noticia es que practicó a la par del grupo Luciano Herrera, ya recuperado de una dolencia muscular.

El que no podrá estar disponible es Gonzalo Maroni por haber sido expulsado ante Belgrano en la fecha pasada.

Newell’s necesita volver a sumar de a tres para escalar posiciones en la zona A, donde está relegado.

El equipo leproso llega muy golpeado tras la doble derrota con Belgrano, que primero lo eliminó de la Copa Argentina y enseguida lo venció por la Liga Profesional.

Todavía no hay pistas del once titular para el martes en el Coloso.

Leer más: Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Atentos a Valentino Acuña en Chile

Newell's estará atento hoy al debut de la selección argentina sub-20, ante Cuba, a las 20, en Chile, donde estará la presencia del futbolista leproso Valentino Acuña, que se perfila para ser titular en el equipo de Diego Placente.

Acuña es una de las mejores promesas de Newell's y sería muy bueno para él como para el club rojinegro que tenga un destacado torneo con la selección albiceleste.

