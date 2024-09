Newell's: un excampeón será el colaborador del Mago Capria en el manejo del fútbol

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Newells/status/1832193148308668715&partner=&hide_thread=false Iván Borghello regresa a la institución



“Memo” se suma nuevamente al club para trabajar junto al asesor deportivo Rubén Capria en la gestión estratégica integral del proyecto deportivo.



¡Bienvenido de vuelta a casa!



https://t.co/0ZGonMnG9n pic.twitter.com/HMDwaWB8T5 — Newell’s Old Boys (@Newells) September 6, 2024

Las definiciones del nuevo mánager de Newell's

Los recursos: "Me gusta ser actor y no espectador, la gestión genera cicatrices pero no le tengo miedo. Esto no es individual, en el fútbol hay que hablar en plural. No necesito las luces del protagonismo. Siempre en plural y todo se consensúa. No quiere decir que no nos equivoquemos. Lo importante es la nobleza para utilizar los recursos".