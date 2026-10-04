Habrá Balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,3 puntos

Ya con la elección matemáticamente definida, el candidato del Partido Liberal se impuso con el 47,2 % y el actual presidente terminó con un 44,9 %

Escrutada el 98,36 por ciento de las secciones electorales, la Justicia Electoral anunció que las elecciones presidenciales están "matemáticamente definidas" y anunció que habrá balotaje el próximo 25 de octubre, luego de que Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) se impusiera con el 47,2 por ciento de los votos este domingo sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien obtenía el 44,8 por ciento de los sufragios.

Brasil celebró este domingo elecciones de primera vuelta muy reñidas y polarizadas, con el presidente Lula en busca de un cuarto mandato no consecutivo y el hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, quien cumple en Brasilia con prisión domiciliaria por su participación en la tentativa de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022

Con el 98,7 % de las secciones electorales escrutadas, Bolsonaro aparece en primer lugar con 55,6 millones de votos, el 47,24 % del total. Y Lula se ubica en la segunda posición con el 44,91 %, producto de 52,9 millones de sufragios. La participación electoral fue cercana al 79 por ciento.

El resto de los candidatos presidenciales quedó muy lejos, con el tercero (Escritor Augusto Cury) por debajo del 3 por ciento, y entre todos no alcanzan a sumar el 8 por ciento de los votos totales.

El candidato opositor quedó a un paso de imponerse en primera vuelta, que hubiese alcanzado si superaba la mitad más uno de los votos válidos. Con los primeros números del escrutinio Bolsonaro parecía encaminarse a una victoria aplastante, aunque a medida que avanzaba el caudal de votos escrutados Lula consiguió recortar diferencias para ir finalmente al balotaje previsto para el domingo 25, dentro de tres semanas.

Más temprano, Bolsonaro llamó a los votantes a optar por “un cambio”, porque “Brasil no aguanta más”. Lula, por su parte, votó en una escuela de São Bernardo do Campo, en el cordón industrial de São Paulo donde nació a la vida política. “Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza”, dijo el presidente.

Además de la votación presidencial, los casi 159 millones de electores eligieron gobernadores, dos senadores por estado, los 513 diputados federales y los diputados de las asambleas estatales.

El partido de Bolsonaro ya obtiene 16 senadores

El Partido Liberal (PL), la formación del derechista Flávio Bolsonaro, ya acumula 16 senadores de los 54 que se renuevan en estas elecciones. Se han definido por el momento apenas 25 bancas. Ninguna es del PT, el partido de Lula.

Al PL le siguen dos escaños de Movimiento Democrático Brasileño (MSB), dos de Novo, dos del Partido Socialista Brasileño. El Partido Progresista, Republicanos y União acumula cada uno un escaño. En la Cámara de Diputados están en juego las 513 bancas; la totalidad del cuerpo. En el Senado se renuevan 54 de los 81 escaños, equivalentes a dos tercios de la cámara alta.

Ningún presidente ha sido electo en primera vuelta desde 1994

Ningún presidente de Brasil fue electo en primera vuelta desde 1994, cuando Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) obtuvo el 54,3% de los votos frente al 27% de Lula. Para evitar un balotaje, el ganador debe superar el 50% de los sufragios válidos. Esto no sucedió en ninguna de las siete elecciones que hubo desde 1994.

El voto exterior es mayoritariamente de Lula

Con el 62,92% de las urnas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral difundió los votos en el exterior. La participación fue del 40,10% y la abstención del 59,90%. Lula ganaba en 59 países, mientras que Flávio Bolsonaro lideraba en 28, lo cual consolida una mayoría del PT en el extranjero.

Casi un millón de brasileños estaban habilitados para votar en 186 ciudades de 134 países. La mayoría se concentraban en Estados Unidos, Portugal y Japón.