Newell's sumó en Junín y fue algo más, en un partido para olvidar rápido

No pasó nada hasta la media hora de juego. El raro planteo leproso, con tres en el fondo y prácticamente sin un lateral-volante izquierdo definido, ya que en esa posición se paró Justo Giani, le sirvió para que Sarmiento no progrese, pero no para arrimarse al arco rival. Newell's y Sarmiento jugaron prácticamente en espejo, pero mientras el Verde puso todo lo mejor, Heinze guardó a varios para el choque copero del martes ante Santos.