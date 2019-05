Newell's comenzó la etapa de definición en lo que hace a la contratación del nuevo entrenador y la semana que viene será decisiva en este sentido. En especial porque se resolverá el futuro profesional de Gabriel Heinze y justamente el gran deseo leproso es poder contar con el Gringo en el banco de suplentes para la próxima temporada. Pero el factible, no seguro, arribo del DT no es un camino libre de obstáculos. No es automático. Hay pasos que cumplimentar y como en toda aventura pueden surgir imprevistos y que el final no sea el deseado en el parque Independencia. Igual hay fe y gran optimismo en que el sueño se concrete. Como primera medida el DT deberá definir su situación con Vélez en cuanto a que si se despide de un Fortín que pretende retenerlo a capa y espada. Y, luego, si finalmente el ex defensor de la selección argentina, no renueva en Liniers ahí sin dilaciones la dirigencia leprosa le ofrecerá el cargo de entrenador del primer equipo. Claro que también el DT puede recibir ofertas jugosas de otros clubes. Pero hoy la realidad es que Heinze tiene la palabra y sólo su almohada conoce los próximos pasos que dará. Newell's no quiere quemar etapas y aguarda agazapado y con la propuesta preparada para ir a seducirlo. Se vienen días cruciales para conocer el final de la novela.

El hecho concreto es que Newell's esperó siempre con optimismo el final del contrato entre Vélez y Heinze, que caduca el 30 de junio, pero el Fortín ya no juega por nada en este semestre. Por eso ahora es el momento de las definiciones y el tiempo de ir a buscarlo con la propuesta en la mano. Igual en el Parque entienden que no sería positivo arremeter ahora con la gestión, ya que el DT está resolviendo si se va o renueva con Vélez, y aún tiene a flor de piel el dolor que le generó el jueves perder con Boca por los cuartos de final de la Copa Superliga. Igual saben que la semana que viene es el tiempo lógico para definir la cuestión, por sí o por no.

"En cuanto a mi continuidad, nunca hablé de plazos. La prioridad siempre la tiene Vélez. Analizaré la propuesta que me hagan. Al hincha de Vélez le digo que nosotros estamos sufriendo como ellos, y que ahora trataremos de descansar y pasar el mal momento", indicó Heinze tras la derrota con Boca, en sus últimas declaraciones públicas el jueves por la noche.

Y justamente ayer el propio presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, indicó que la intención es renovar el vínculo con el Gringo. "La semana que viene necesitamos una definición de Heinze. Nosotros lo vemos cómodo, está bien y si hay cosas para retocar lo hablaremos, somos muy amplios y dejamos que trabaje bien. Esperemos que en el corto plazo tengamos solucionado el tema".

Lo cierto es que ayer Vélez volvió a entrenarse tras la dura derrota por penales ante Boca. Y por supuesto que Heinze estuvo al frente del entrenamiento y además aprovecho para observar el partido de la reserva del equipo velezano junto al mánager Pablo Cavallero.

A partir de hoy Heinze comenzará a meditar y definir su futuro. Claro que sabe que Newell's lo desea casi como un "salvador" para que lo ayude a zafar en los promedios y por ello no le hará perder tiempo al club rojinegro y pronto elegirá por la propuesta deportiva que más lo seduzca. En el Parque sienten que la chance es viable. En Vélez anoche eran optimistas con la renovación, pero el Gringo aún no definió su postura.

Arranca en dos tandas

Newell’s comenzará la pretemporada en dos tandas. Los juveniles arrancarán el próximo 23 de mayo para poder afrontar lo que será la Copa Santa Fe, mientras que los jugadores más experimentados iniciarán los entrenamientos el 30 de mayo, ya con el nuevo DT confirmado en el cargo. El equipo realizará la pretemporada utilizando el moderno hotel que donó Marcelo Bielsa en el predio de Bella Vista.