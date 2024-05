Newell's rinde ante Vélez un duro examen, precedido de triunfos pero un juego irregular

El margen de error de la Lepra frente a Vélez será menor que contra el Calamar, o Deportivo Riestra, al que derrotó el jueves sin grandes luces en la Copa Argentina, por la mínima diferencia. Cada error, cada falla defensiva, cada ocasión no generada o desperdiciada en Liniers, puede costar mucho.

Banega, Ramírez y Tirado

Se necesitan destreza, inteligencia y capacidad. Cualidades que, en distintas proporciones, distinguen a Ever Banega y Juan Ignacio Ramírez. El diez y el nueve, el creativo y el goleador, suplentes contra Riestra con el objetivo de no exigirlos debido a distintas molestias físicas, reaparecerán en la formación titular, reemplazando a Matko Miljevic y Guillermo May, responsable del gol del triunfo en la Copa Argentina.