Newell's retoca la zaga por obligación y también un lateral en la visita a Gimnasia de Mendoza

Bruno Cabrera jugará de primer marcador central por el lesionado Lautaro Giannetti y Franco Escobar ingresará por Jerónimo Russo en la banda izquierda

Bruno Cabrera jugará en la zaga de Newell's junto a Lucas Carrizo. Tendrá un duro duelo ante Módica.

Con un cambio obligado y otro táctico , Newell’s tiene el equipo titular que visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este lunes feriado, a las 18.30, en el estadio que lleva el nombre del mejor futbolista surgido en la ciudad cuyana: Víctor Legrotaglie.

Ante la baja de Lautaro Giannetti por una lesión en el isquiotibial izquierdo , Bruno Cabrera lo reemplazará en la zaga. La otra modificación será en el puesto de marcador de punta izquierdo. Jerónimo Russo le dejará su lugar a Franco Escobar, que volvió al plantel la fecha pasada tras una dolencia muscular

Estas dos serán las modificaciones en la Lepra para disputar la 12ª fecha del torneo Clausura. Los otros nueve titulares vienen jugando juntos desde el empate con Vélez (1-1) por la 9ª fecha.

A Cabrera le tocó la responsabilidad de convertirse en el sustituto de Giannetti durante los primeros minutos del partido frente a Lanús (0-0). El zaguero titular sintió una molestia y debió retirarse de la cancha.

Durante el presente torneo Clausura, Cabrera fue titular en cuatro partidos y señaló un gol en la derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela por 2 a 1.

Escobar fue titular en el clásico, tuvo una lesión muscular y recién estuvo en condiciones para ser considerado dos fechas atrás, contra Platense (1-0). Kudelka decidió que aparezca desde el comienzo en Mendoza en reemplazo de Russo.

La presencia de Luciano Cingolani por el sector izquierdo de la defensa rojinegra quizás influyó para que Escobar, más proclive a la marca que Russo, juegue desde el principio.

La importancia del zaguero ausente

La ausencia de Giannetti es una baja importante, por tratarse de uno de los futbolistas de mejor rendimiento. Su presencia siempre es importante por la rigurosidad que tiene para la marca, tanto por arriba como por abajo.

En principio se lo extrañará. Este sentimiento se profundiza en la previa, porque enfrente estará uno de los goleadores del torneo, Agustín Módica.

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Bruno Cabrera deberá ocuparse del excentrodelantero de Central, turnándose en la marcación con Lucas Carrizo, algo que dependerá del lugar por donde se mueva el futbolista del mens sana mendocino.

En el banco de Newell's, un zaguero que retorna

En el banco, el entrenador contará con Nicolás Goitea. El zaguero reaparecerá tras ocho partidos. Fue titular contra Boca (2-2) y desde ese encuentro permanecio inactivo a causa de una intervención quirúrgica por una hernia inguinal.

Los once de Frank Kudelka para el enfrentamiento en Mendoza serán: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Los que viajaron con el plantel y quedaron desafectados para el partido en Mendoza fueron Martín Luciano y David Sotelo.