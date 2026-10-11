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Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios de América

El acto se realizó en el Mástil Escolta del Monumento a la Bandera con la participación de comunidades originarias que viven en la ciudad

11 de octubre 2026 · 10:40hs
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El izamiento de la wiphala se consolida cada año como un acto de reivindicación histórica.

El izamiento de la wiphala se consolida cada año como un acto de reivindicación histórica.

En el marco del último día de libertad de los Pueblos Originarios de América, se llevó a cabo este domingo el izamiento de la wiphala en el Mástil Escolta del Monumento Nacional a la Bandera.

La ceremonia fue encabezada por Marcela Karach, directora de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario, y contó con la presencia de la concejala Alicia Pino junto a referentes y miembros de las comunidades originarias que habitan en Rosario.

Durante el acto, Karach agradeció la presencia de quienes "construyen juntos el respeto por la diversidad cultural que habita la ciudad", y puso en valor la importancia de mantener viva la memoria y el reconocimiento hacia los pueblos originarios en vísperas del 12 de octubre.

>> Leer más: Reconocimiento a los Pueblos Originarios en Rosario

El izamiento de la wiphala, símbolo de unidad, igualdad y cosmovisión de los pueblos indígenas, se consolida cada año como un acto de reivindicación histórica y de compromiso con una Rosario intercultural, diversa e inclusiva, donde conviven más de 20 comunidades.

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