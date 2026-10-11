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Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Robert Farías García tenía 30 años y circulaba en moto cuando sufrió un accidente con un camión en República Dominicana. Su pareja pidió que se esclarezca lo ocurrido: "Robert merece justicia".

11 de octubre 2026 · 18:59hs
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Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un argentino de 30 años murió en un accidente de tránsito en Punta Cana República Dominicana. La víctima fue identificada por medios locales como Robert Farías García, oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino.

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca del cruce con Domingo Maíz, en la localidad de Verón.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por la prensa dominicana, en el hecho estuvieron involucrados un camión cargado de caliche (un material utilizado en la construcción) y la moto en la que circulaba el hombre.

Según la reconstrucción preliminar, el camión habría realizado una maniobra que obligó al motociclista a frenar bruscamente para evitar el choque. En esas circunstancias, Farías García salió despedido de la moto y cayó sobre el asfalto.

La principal versión difundida indica que, tras la caída, las ruedas del camión habrían pasado por encima de su cuerpo. Las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades a cargo de la investigación.

Después del accidente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que funciona en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, para realizar la autopsia.

Luego, sus familiares deberán gestionar el traslado de los restos a la Argentina, donde será despedido.

El pedido de justicia

En medio del dolor, la pareja de Robert agradeció el acompañamiento de sus familiares en Argentina y pidió justicia.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que me ha escrito, que ha estado pendiente de mí y de nuestra familia, que nos ha acompañado, nos ha brindado palabras de consuelo y nos ha hecho sentir que no estamos solos en medio de tanto dolor”, escribió en Facebook.

No existen palabras suficientes para expresar lo que significa recibir tanto cariño en un momento en el que el corazón está roto. Gracias por cada mensaje, cada oración, cada llamada y cada muestra de solidaridad. Los llevo en mi corazón y agradezco profundamente que estén acompañándonos en este camino tan difícil”, expresó.

“Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert, MI AMOR. Que su nombre no quede en el olvido, que lo ocurrido no quede impune y que podamos conocer la verdad. Robert merece justicia. Su familia merece respuestas. Y su memoria merece que sigamos alzando la voz”, cerró.

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