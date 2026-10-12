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Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Sucedió en la noche del domingo en Bolivia al 1200 bis, en barrio Larrea. La policía detuvo a dos de los presuntos agresores

12 de octubre 2026 · 12:08hs
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Isaías

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Isaías, frente a su barbería que sufrió un ataque incendiario. El joven reconoció a un vecino entre los agresores
La babería atacada el domingo a la noche. La policía detuvo a dos presuntos autores

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La babería atacada el domingo a la noche. La policía detuvo a dos presuntos autores

Una humilde barbería de Bolivia 1237 bis, en barrio Larrea, fue blanco de un ataque incendiario con bomba molotov que, por poco no terminó en tragedia. La policía de Rosario consignó que los presuntos agresores, dos jóvenes de 18 años, fueron detenidos en las inmediaciones.

El incidente se produjo en la noche del lunes, poco después de las 23, en la zona noroeste. Isaías, el barbero dueño del pequeño local donde trabaja hace tres años, pero también donde vive, hacía unos pocos minutos que había regresado a su casa después de asistir a un curso de capacitación.

Contó que ya había preparado la cena para él y sus hijos y que los chicos se estaban yendo a dormir cuando lo sorprendieron los gritos de los vecinos que lo llamaban porque había fuego en el frente del local.

Cómo fue el ataque a la barbería

En declaraciones a LT8, el barbero contó: "Cuando salí, estaban los vecinos tratando de apagar con agua y hasta tierra. En ese momento, alcancé a ver a los tres sujetos que habían hecho esto que se iban corriendo y salí a perseguirlos. Uno era bien visible porque tenía una campera blanca con mangas rojas. A ese lo corrí bastante hasta que se metió en una casa y resultó ser un cliente mío", contó Isaías con una mezcla de bronca y decepción.

Según contó, la primera reacción de Isaías fue preguntarle a su cliente por qué había hecho semejante acción. "Nunca me porté mal con la comunidad. Los lunes, con mi compañero, le cortamos el pelo gratis a los jubilados. Y ante mi pregunta me respondieron que me tenía que ir y que me iban a pegar un escopetazo en las piernas".

>> Leer más: Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

"Yo me fui del lugar, pero les dije que iba a hacer la denuncia, y así lo hice. Le conté todo a la policía, que gracias a Dios pudo agarrar a dos de los tres", agregó Isaías. El muchacho contó que hace tres años tiene la barbería en ese sector de Larrea.

"Primero estuve en el garaje y este año me armé el local para ponerme al lado. No sé por qué me hicieron esto. Prefiero pensar que fue por vandalismo o alguna joda de jóvenes porque los detenidos tienen 18 años.

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