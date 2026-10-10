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El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newell's a Gimnasia de Mendoza

El atacante dejó una huella imborrable en su paso por el Lobo mendocino, con grandes actuaciones y un gol histórico

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

10 de octubre 2026 · 16:42hs
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Santiago Solari

Diario Uno de Mendoza

Santiago Solari, hoy en Newell's señaló un gol que no olvida, el 2 a 0 ante Indepeniente Rivadavia.

Santiago Solari no pasará desapercibido para el hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza cuando el delantero se presente con Newell's este lunes, en el estadio Víctor Legrotaglie de la ciudad cuyana, por la 11ª fecha del torneo Clausura. Por el contrario, recibirá muchas muestras de afecto.

El atacante rojinegro dejó un grato recuerdo en su paso por el Lobo mendocino, a tal punto que en la capital mendocina no se descarta que se le realice un reconocimiento previo al comienzo del partido. Pero si esto no sucede, tendrá el saludo más confortable de todos, el de los hinchas, con sus aplausos y ovaciones.

El cariño hacia su figura se generó durante la temporada 2022. Llegó a Gimnasia desde Atlanta y, con la camiseta del Lobo, participó en 37 partidos de la Primera Nacional (donde señaló 7 goles) y un encuentro de la Copa Argentina.

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A partir de ese gran rendimiento, se ganó el respaldo del la hinchada de Gimnasia, dejando una huella que sigue intacta gracias a dos partidos que forman parte de la memoria colectiva de los seguidores del mens sana mendocino.

Lo curioso es que en el comienzo de su trayectoria en la entidad mendocina vivió una frustración. En su tercer partido, perdió el clásico por 2 a 0 contra Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

El desquite llegó con un gol

Sin embargo, el futbolista puntano tendría revancha en un partido que lo marcó. Por la 22ª fecha de la Primera Nacional, Gimnasia venció a su clásico oponente por el mismo marcador y el segundo tanto fue de Solari. Un momento inolvidable.

"Es un gol importante en mi carrera, que no voy a olvidar. Lo pude hacer en un clásico, con toda la hinchada de Gimnasia y Esgrima", declaró Solari, tras el triunfo.

"Tenía muchas ganas de marcar un gol y por suerte se dio. Es algo muy gratificante convertir en un clásico. Fue un desahogo muy grande, lo venía buscando y se dio en este partido", agregó.

"Esta victoria es para el hincha de Gimnasia y Esgrima, que se merecía vivir esta alegría", continuó Solari, con una dedicatoria hacia ese mismo público que aún hoy sigue valorando su estadía en el club.

Santiago Solari y otro festejo especial

No todo quedó en esa tarde feliz. Nuevamente, Gimnasia y Solari enfrentaron a Independiente Rivadavia en el Víctor Legrotaglie, pero esta vez por los cuartos de final del Reducido por el ascenso a primera división.

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Aquella tarde fue igual de imborrable para el hincha y para el atacante. Se convirtió en el héroe siendo autor del único gol del partido, con un remate desde la medialuna.

"Mi gol pasa a segundo plano. La clave fue la entrega del equipo para poder ganar el partido", declaró en ese momento el extremo, queriendo restarle importancia a una conquista que, de todos modos, los hinchas todavía recuerdan.

Gracias a ese festejo, Gimnasia clasificó a las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera División. El Lobo mendocino quedó eliminado y el delantero se despidió del club.

Por su desempeño en en Gimnasia, Defensa y Justicia lo contrató y así el futbolista dio el definitivo salto a primera.

La actualidad en Newell's

El presente lo encuentra en Newell's, donde todavía busca una regularidad. A pesar de esto, existe confianza en el hincha leproso sobre lo que es capaz de dar.

De hecho, su único gol lo convirtió en la última salida de la Lepra del Parque. Señaló el 1 a 0 sobre Platense para la primera victoria rojinegra afuera del Coloso en el torneo.

Santiago Solari convirtió y celebra el gol del Newell's sobre Platense en Vicente López.

Santiago Solari convirtió y celebra el gol del Newell's sobre Platense en Vicente López.

Con este valioso antecedente del delantero, Newell's intentará la victoria en un estadio difícil, donde Gimnasia marcha invicto. Esta será una jornada especial en el Víctor Legrotaglie, una cancha donde la hinchada del Lobo recibirá afectuosamente a un futbolista que supo darles alegrías inolvidables.

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