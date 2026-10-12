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Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

La víctima tiene 27 años y recibió disparos en ambas piernas durante la madrugada de este lunes. Salió de su vivienda porque alguien lo llamaba desde la calle y fue atacado por varios desconocidos. Deberá ser operado, pero está fuera de peligro.

12 de octubre 2026 · 17:11hs
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Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

Un joven de 27 años fue atacado a balazos durante la madrugada de este lunes en Roldán por un grupo de personas encapuchadas que lo sorprendieron cuando salió de su casa. La víctima recibió heridas de arma de fuego en ambas piernas y debió ser trasladada al hospital local, donde quedó bajo atención médica y tenía prevista una intervención quirúrgica. Según las primeras informaciones, su vida no corre peligro.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.30 en una vivienda de Libertad al 100, cuando el hombre escuchó que alguien lo llamaba desde el exterior de su domicilio. Al salir para averiguar qué sucedía, se encontró con varios desconocidos que, de acuerdo con su relato, comenzaron a dispararle.

La nueva balacera generó preocupación en Roldán, donde ya se registraron otros episodios de violencia armada, incluidos ataques contra viviendas y hechos similares en distintos sectores de la ciudad.

Lo llamaron desde la calle y le dispararon

Según las primeras actuaciones policiales, la Central de Emergencias 911 recibió un aviso por detonaciones de arma de fuego alrededor de las 3.30. Fue la madre del joven quien alertó a la policía sobre lo ocurrido y solicitó asistencia.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la víctima contó que había escuchado que lo llamaban desde afuera de su casa. Al acercarse a la vereda, fue increpado por varias personas que tenían sus rostros cubiertos.

De acuerdo con su testimonio, los agresores efectuaron aproximadamente cuatro disparos en su dirección. El joven aseguró que no pudo reconocer a ninguno de los atacantes.

Como consecuencia de la agresión, sufrió heridas de arma de fuego en ambas piernas. Una ambulancia lo trasladó al Samco de Roldán, donde recibió las primeras curaciones y fue evaluado por el personal médico.

El parte policial indicó que el paciente tenía prevista una intervención quirúrgica debido a las lesiones, aunque se encontraba fuera de peligro al momento de la evaluación.

Investigan quiénes fueron los atacantes

Tras conocerse el hecho, la fiscalía interviniente dispuso la participación del Gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Lorenzo, cuyos integrantes trabajaron en el lugar para reunir elementos que permitan esclarecer el ataque.

Los investigadores realizaron una inspección ocular, confeccionaron un croquis de la escena y tomaron fotografías como parte de las primeras medidas.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 6ª de Roldán, por razones de jurisdicción.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni se estableció la identidad de los agresores. Tampoco trascendieron datos que permitan determinar el móvil del ataque.

Antecedentes de violencia armada en Roldán

El episodio se suma a otros hechos con armas de fuego registrados en Roldán y vuelve a poner el foco sobre la violencia en distintos barrios de la ciudad.

Entre los antecedentes figura un ataque ocurrido años atrás contra una vivienda de la zona, que recibió 13 impactos de bala. También se registraron episodios de violencia armada en barrio Villa Flores.

Por ahora, los investigadores buscan establecer las circunstancias de la nueva agresión y determinar quiénes fueron las personas encapuchadas que dispararon contra el joven durante la madrugada.

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