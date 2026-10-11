De un extremo a otro, el pasado une a Newell's y el Lobo mendocino

Santiago Solari y Luciano Cingolani son apuestas de desequilibrio en ambos equipos y jugaron con la camiseta del rival de hoy. Pero no son los únicos casos

Existen lazos en común entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza . Uno y otro cuentan con futbolistas que pasaron por ambas instituciones. Santiago Solari , actual delantero rojinegro, es el jugador de todos que tiene mayor trascendencia, por la buena imagen que dejó en el mens sana mendocino, que tiene en sus filas a Luciano Cingolani , exrojinegro.

Hay otros futbolistas en ambos planteles, pero los delanteros, quienes coinciden además en el puesto de extremo, son los que resaltan entre todos. Sobresalen porque serán titulares y por la importancia que pueden llegar a tener en sus respectivos equipos.

El último gol de Newell’s en el torneo fue señalado en el anterior partido de visitante, frente a Platense (1-0), por obra de Santiago Solari. Para el delantero que arribó de Racing fue su primer gol en el club del Parque.

Todavía no explotó, pero hay expectativas sobre lo que está en condiciones de aportar al equipo rojinegro, entre otras cuestiones desequilibrio en el uno contra uno.

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De un lado y del otro

En Gimnasia de Mendoza gritaron 7 de Solari cuando el atacante representó a este club en la temporada 2022. Le fue muy bien, señalando el 2 a 0 contra Independiente Rivadavia de Mendoza, el clásico rival, por la Primera Nacional. “Es un gol que no voy a olvidar”, dijo en ese momento el delantero.

Tampoco se borró de la memoria de los hinchas aquella otra conquista decisiva de Solari para eliminar al mismo rival en las semifinales del Reducido por el ascenso, por 1 a 0.

Por esos motivos, se aguarda que el hincha del Lobo le brinde mucho afecto cuando el atacante ingrese al estadio Víctor Legrotaglie, donde nunca jugó la Lepra de manera oficial. Es que las dos veces que enfrento a

Así como Newell’s espera que Solari sea una variante esta tarde para desnivelar en el ataque por afuera sobre la izquierda, el conjunto local aguarda lo mismo de Cingolani, que reaparece tras la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El ex Newell's del Lobo

Las condiciones de Cingolani son conocidas en la Lepra. Es un extremo ágil, rápido, zigzagueante. Juega por la derecha y puede ser de gran utilidad para un equipo como el de Darío Franco que ataca seguido por los costados.

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En Newell's, al igual que le pasó a tantos juveniles, no se consolidó en la primera. Entre 2020 y 2022 participó en 21 partidos y su único gol fue en el 2 a 1 contra el otro Gimnasia, de La Plata, en el Coloso durante la temporada 2021. No se asentó y partió.

Newell’s no tiene otros futbolistas con pasado en el rival de turno. Gimnasia sí. Cuenta con Esteban Fernández, el volante creativo que llegó a la Lepra desde River y jugó 9 partidos entre 2023 y 2024. La actuación en la que más resaltó fue en el triunfo sobre Midland por 2 a 0 en la Copa Argentina 2022. Hizo los dos goles.

Fernández es importante para Gimnasia, que además tendrá en el banco al zaguero Germán Guiffrey, co. pasado por las inferiores de Newell's.

Otros bien conocidos en Rosario

Además el Lobo mendocino enfrentará al equipo de Kudelka con dos ex-Central, el centrodelantero Agustín Módica y el lateral izquierdo Matías Recalde. Y con el lateral derecho rosarino Luciano Paredes. El excanalla Tomás O'Connor quedó descartado por un desgarro.

Más allá de todos los mencionados existe una figura que sobresale, que está fuertemente relacionada con Newell’s: Darío Franco.

El actual entrenador de Gimnasia, respaldado por el hincha mens sana por la campaña que está realizando, vivió una época gloriosa en Newell’s. Fue finalista de la Libertadores 1988 y campeón de la temporada 1990-91. Su figura también despierta gratitud en el mundo rojinegro, aunque circunstancialmente vaya a estar del otro lado.