Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires El técnico de la selección argentina hizo un muy buen tiempo en la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires 11 de octubre 2026 · 19:36hs

Cerca de 3.500 ciclistas participaron este domingo de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires. Uno de ellos fue el técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, quien tuvo un muy buen desempeño: terminó 79º en la categoría Master B2 Caballeros: cruzó la meta en 3 horas, 17 minutos, 21 segundos.

El DT pedaleó el circuito principal de 129 kilómetros tras la largada a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento. El ganador de la competencia fue Matías Cedeira, quien hizo los 129 kilómetros en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos. Scaloni llegó a la meta 23 minutos después, con un promedio de velocidad de casi 40 kilómetros por hora.

"Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, contó Scaloni, quien compitió junto a su hermana.

Reconocido fanático del ciclismo, Scaloni participó en noviembre de 2024 del Gran Fondo 7 Lagos, en un recorrido de 110 kilómetros, y en abril de 2025 se animó a los 167 kilómetros de la Mallorca 312. Una semana después terminó 22º en Desafío del Río Pinto, en Córdoba, en un trazado de 85 kilómetros de mountain bike.

Esta vez el entrenador cambió las montañas cordobesas por un recorrido por las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, junto con el Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, para pasar junto al estadio Monumental y el Obelisco.