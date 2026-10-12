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Primera C: Leones FC cantó victoria, Córdoba y Argentino cerraron con derrotas en la fecha 32

En el primer año en AFA, el equipo de la familia Messi hizo una gran temporada y clasificó al Reducido. El Charrúa dio un paso en falso ante Deportivo Español y Argentino cayó en casa ante Sacachispas

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de octubre 2026 · 17:55hs
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Primera C. Cristian Bonesso maniobra ante el defensor de Fénix. Leones FC  ganó  2 a 1 en el Griffa y terminó la fase regular de la mejor manera.

Gentileza: Prensa Leones FC

Primera C. Cristian Bonesso maniobra ante el defensor de Fénix. Leones FC  ganó  2 a 1 en el Griffa y terminó la fase regular de la mejor manera.
Primera C. Argentino perdió ante Sacachispas en barrio Sarmiento y cerró una temporada para el olvido. Ahora debe enfrentar a Muñiz por la desafiliación. 

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C. Argentino perdió ante Sacachispas en barrio Sarmiento y cerró una temporada para el olvido. Ahora debe enfrentar a Muñiz por la desafiliación.  
Primera C. Central Córdoba dio un paso en falso ante Deportivo Español y perdió 1 a 0. En el Reducido enfrentará a Centro Español en dos partidos. 

Primera C. Central Córdoba dio un paso en falso ante Deportivo Español y perdió 1 a 0. En el Reducido enfrentará a Centro Español en dos partidos. 

Se cerró la fecha 32 de la Primera C y los tres equipos de la ciudad terminaron la etapa regular, los charrúas y el equipo de la familia Messi lograron el pasaje para disputar el Reducido: Leones FC le ganó a Fénix (2-1), terminó cuarto y Central Córdoba cayó ante Deportivo Español (1-0) y finalizó quinto en la Zona B. Por su parte, Argentino, en el Olaeta, perdió ante Sacachsipas (1-0).

Central Córdoba se presentó en el Estadio Nueva España con la premisa de asegurarse la tercera posición de la Zona B y definir los cruces del Reducido en barrio Tablada. Cayó por 1 a 0 y quedó

Desde el inicio el trámite fue parejo, hasta que a los 10 minutos llegó un centro de Dario Salina para que el delantero Matías David, con un frentazo, marcara el 1 a 0 para los Gallegos.

>> Leer más: Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Cacho Sialle se adelantó, buscó la igualdad pero careció de ideas en los metros finales. El Gallego fue oportuno en la única que tuvo y así se fueron al descanso.

Primera C. Central Córdoba dio un paso en falso ante Deportivo Español y perdió 1 a 0. En el Reducido enfrentará a Centro Español en dos partidos.

Primera C. Central Córdoba dio un paso en falso ante Deportivo Español y perdió 1 a 0. En el Reducido enfrentará a Centro Español en dos partidos.

Córdoba tuvo chances para igualar

La segunda mitad nada cambió. Los equipos se prestaron el balón y jugaron lejos de los goleros. Recién en los últimos 15 minutos, el Charrúa se adelantó y contó con dos chances para empatar.

A los 79', Franco Fernández de cabeza hizo lucir a Caputo y a los 87', Pasinato con un soberbio cabezazo no pudo vencer al golero local, el balón salió al lado del palo izquierdo.

Después no hubo tiempo para más, Córdoba perdió ante Deportivo Español (1-0), cortó una racha de 11 encuentros sin perder y quedó quinto en la Zona B. Ahora deberá enfrentar a Centro Español en dos encuentros. El primero será en barrio Tablada.

Leones FC recibe a Fénix en el Griffa

En el predio Jorge Bernardo Griffa está jugando el equipo de la familia Messi ante Fénix y está empatando 1 a 1. Galo Bernardini abrió el marcador a los 11', tras un centro de Franco Tanneur, mientras que a los 28', Matías Martínez, con un cabezazo, estampó el 1 a 1 con el que concluyó el primer tiempo.

El complemento arrancó de la mejor manera para los dueños de casa, que tras un centro al área de Fénix, a los 54' Sebastián Ibars se llevó puesta la pelota y venció su propia valla para poner el 2 a 1 para Leones FC.

En líneas generales, el equipo dirigido por Alejandro Ojeda fue justo ganador ante Fénix, tuvo chances para aumentar el marcador. Leones FC clasificó cuarto con 51 puntos y en el Reducido enfrentará a Mercedes en dos encuentros. El primer choque será en la localidad de Mercedes.

Primera C. Argentino perdió ante Sacachispas en barrio Sarmiento y cerró una temporada para el olvido. Ahora debe enfrentar a Muñiz por la desafiliación.

Primera C. Argentino perdió ante Sacachispas en barrio Sarmiento y cerró una temporada para el olvido. Ahora debe enfrentar a Muñiz por la desafiliación.

Argentino y Sacachispas juegan en el Olaeta

El Salaíto, con un presente para el olvido, se presenta en barrio Sarmiento ante Sacachispas. El Lila necesita el triunfo para soñar con el primer puesto de la Zona A.

La primera etapa fue disputada y la visita contó con varias situaciones para abrir el marcador, pero sus delanteros no fueron finos a la hora de definir. Igualan 0-0 al cabo del primer tiempo.

El Albo presentó un equipo alternativo

Argentino presentó con un equipo alternativo pensado en el partido definitorio ante Muñiz, en busca de salvar la categoría y la desafiliación por una temporada.

En la segunda mitad, el trámite parejo y sobre los 53', Mauro Scassa solo ante Aragón remató con todo el arco libre y de esa manera el Salaíto dilapidó la mejor chance del partido.

Sacachispas lo ganó con muy poco

El Lila sin ideas buscó la apertura a los 70', tras un saque de lateral, llegó el cabezazo de Ríos para poner el 1 a 0. El resto del partido estuvo de más, Sacachispas hizo mérito para alzarse con la victoria y lo ganó por 1 a 0.

Argentino terminó la temporada regular como el peor equipo de la divisional con 27 puntos. Ahora debe disputar el encuentro ante Muñiz, en un partido neutral donde se juega la permanencia en la categoría y un año de desafiliación.

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