La Capital | La Ciudad | Policía

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad

Viglione se desempeñaba como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional. La provincia confirmó su fallecimiento en redes sociales

11 de octubre 2026 · 14:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ana Viglione

Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe. 

La exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ana Viglione falleció este domingo. La noticia fue comunicada por el gobierno provincial mediante sus redes sociales.

Viglione, abogada y comisaria general retirada, se desempeñaba como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Además, desarrolló una importante carrera dentro de la Policía de Santa Fe, institución en la que se formó y a la que dedicó buena parte de su vida profesional.

El gobierno de Santa Fe emitió un comunicado en redes sociales para despedir a la funcionaria. "Ana entendió la función pública como un compromiso de servicio, guiado por los mismos valores que marcaron su vida. Una persona apasionada por su trabajo y por la profesionalización de la institución que la formó, la policía de Santa Fe", escribieron.

>>Leer más: El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

"Desde allí sirvió con valor a la provincia, y en los gobiernos que participó como funcionaria se destacó por su valentía, integridad, generosidad y disposición al diálogo y a la escucha, cualidades que dejaron su huella en quienes tuvieron la oportunidad de compartir su camino profesional. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento", concluyó el comunicado.

Durante el gobierno de Antonio Bonfatti, Viglione asumió la conducción de la Secretaría de Delitos Complejos, un área creada en 2013 en un escenario marcado por la escalada de violencia en Rosario.

Tiempo después, enfrentó un proceso judicial junto a Andrés Ferrato por presuntas irregularidades en sus declaraciones durante la investigación que desembocó en el primer juicio a la banda de Los Monos. Finalmente, ambos fueron absueltos por la jueza Eleonora Verón, al no encontrar acreditado el delito de falso testimonio.

Noticias relacionadas
Uno de los policías detenidos por el hecho en 2024

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

La dirigencia de Newells anunció la apertura de un registro de testimonios y denuncias.

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Newells criticó el operativo del último martes en el parque de la Independencia.

El gobierno avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Que no tiren piedras"

David Peña 698, uno de los terrenos identificados como baldío sobre los que el municipio está por intervenir.

Rosario tiene cada vez menos baldíos y ya casi no quedan terrenos ociosos en el ejido urbano

Ver comentarios

Las más leídas

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Lo último

Gimnasia de Mendoza vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Con una propuesta de "lujo accesible" los bazares chinos cambian la fisonomía de las vidrieras en el centro rosarino

En días se sumará Stylo, donde fue el icónico local de la librería Técnica. Los bazares chinos van por más, con un espaldarazo del embajador

Con una propuesta de lujo accesible los bazares chinos cambian la fisonomía de las vidrieras en el centro rosarino

Por Silvia Carafa
Rosario tiene cada vez menos baldíos y ya casi no quedan terrenos ociosos en el ejido urbano

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Rosario tiene cada vez menos baldíos y ya casi no quedan terrenos ociosos en el ejido urbano

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos tras un tiroteo en Alvear
Policiales

Un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos tras un tiroteo en Alvear

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad
La Ciudad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas
La Ciudad

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Beneficio para Newells: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Beneficio para Newell's: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Ovación
Franco Colapinto volvió a abandonar en Sepang por un problema mecánico, igual que en la sprint

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto volvió a abandonar en Sepang por un problema mecánico, igual que en la sprint

Franco Colapinto volvió a abandonar en Sepang por un problema mecánico, igual que en la sprint

Franco Colapinto volvió a abandonar en Sepang por un problema mecánico, igual que en la sprint

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

La receta de Newells para Mendoza: defensa sólida y tiempo y cabeza para atacar

La receta de Newell's para Mendoza: defensa sólida y tiempo y cabeza para atacar

Policiales
Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
Policiales

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos tras un tiroteo en Alvear

Un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos tras un tiroteo en Alvear

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

La Ciudad
Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad
La Ciudad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad

Rosario tiene cada vez menos baldíos y ya casi no quedan terrenos ociosos en el ejido urbano

Rosario tiene cada vez menos baldíos y ya casi no quedan terrenos ociosos en el ejido urbano

Con una propuesta de lujo accesible los bazares chinos cambian la fisonomía de las vidrieras en el centro rosarino

Con una propuesta de "lujo accesible" los bazares chinos cambian la fisonomía de las vidrieras en el centro rosarino

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
La Ciudad

Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Política

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
Policiales

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años
La Ciudad

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
Información general

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

En política los enanos crecen

Por Jorge Asís, para La Capital
En foco

En política los enanos crecen

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia
La Ciudad

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
La Ciudad

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario
La Ciudad

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes
Ovación

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Por Luis Castro
Ovación

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Redrado atribuyó a un error de cálculo la pérdida del BCRA en operaciones con oro
Economía

Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica
El Mundo

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica