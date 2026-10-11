Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad

Viglione se desempeñaba como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional. La provincia confirmó su fallecimiento en redes sociales

La exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ana Viglione falleció este domingo. La noticia fue comunicada por el gobierno provincial mediante sus redes sociales.

Viglione, abogada y comisaria general retirada, se desempeñaba como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Además, desarrolló una importante carrera dentro de la Policía de Santa Fe, institución en la que se formó y a la que dedicó buena parte de su vida profesional.

El gobierno de Santa Fe emitió un comunicado en redes sociales para despedir a la funcionaria. "Ana entendió la función pública como un compromiso de servicio , guiado por los mismos valores que marcaron su vida. Una persona apasionada por su trabajo y por la profesionalización de la institución que la formó, la policía de Santa Fe", escribieron.

"Desde allí sirvió con valor a la provincia, y en los gobiernos que participó como funcionaria se destacó por su valentía, integridad, generosidad y disposición al diálogo y a la escucha, cualidades que dejaron su huella en quienes tuvieron la oportunidad de compartir su camino profesional. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento", concluyó el comunicado.

Con profundo dolor despedimos a Ana Viglione, Subsecretaria de articulación de procesos en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Una gran compañera y mejor persona.



A lo largo de su extensa trayectoria profesional, Ana entendió la función pública… pic.twitter.com/FcYSQEx26p — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) October 11, 2026

Durante el gobierno de Antonio Bonfatti, Viglione asumió la conducción de la Secretaría de Delitos Complejos, un área creada en 2013 en un escenario marcado por la escalada de violencia en Rosario.

Tiempo después, enfrentó un proceso judicial junto a Andrés Ferrato por presuntas irregularidades en sus declaraciones durante la investigación que desembocó en el primer juicio a la banda de Los Monos. Finalmente, ambos fueron absueltos por la jueza Eleonora Verón, al no encontrar acreditado el delito de falso testimonio.