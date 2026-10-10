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El río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

El valor de referencia toma mediciones que van de 1991 a 2024. El nivel seguirá en ascenso, aunque las previsiones a corto plazo siguen lejos del nivel de alerta

10 de octubre 2026 · 16:33hs
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El nivel del río Paraná a la altura de Rosario tendrá un ascenso gradual en las próximas semanas

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El nivel del río Paraná a la altura de Rosario tendrá un ascenso gradual en las próximas semanas, con mediciones oscilantes.

Tras conocerse el dato de que el nivel del río Paraná subió 74 centímetros en un mes a la altura de Rosario, el último pronóstico hidrométrico sobre ese curso de agua, que elabora el Instituto Nacional del Agua (INA), prevé un nuevo repunte en las mediciones. A la par, también marca que los últimos valores que vienen arrojando los registros indican que ya se superó el valor promedio para octubre.

Hacia el martes que viene, se espera que el nivel llegue a una altura de 3,21 metros, con una medición mínima que no bajará de los 2,9 metros y una máxima que podría alcanzar los 3,5 metros. Una semana después, el 20 de octubre, esos valores podrían ascender a los 3,44 metros como altura central, con un piso de 3 metros y un máximo probable en torno a los 3,8 metros.

Dentro del mismo informe, desde el INA indicaron que la altura media para octubre, tomando los registros de ese mes entre 1991 y 2024, se ubica en torno a los 2,53 metros. Por lo tanto, es posible que esa marca sea superada en más de un metro en las semanas siguientes.

Ascenso gradual del río Paraná

La tendencia para la semana que viene del nivel del río Paraná en Rosario, según el informe semanal "Alerta Hidrológico Cuenca del Plata" del INA, será de aguas medias, con un escenario de valores oscilantes pero con un ascenso gradual de las mediciones.

“En el río Paraná sobre territorio argentino, los niveles se van ubicando gradualmente en aguas medias/altas”, explicó el subgerente de Alerta Hidrológico del INA, Juan Borús, a UNO Santa Fe. El especialista advirtió que la onda de crecida en formación llevará al río a niveles de aguas altas y se propagará por todo el tramo argentino.

Y agregó: "En la semana hubo lluvias moderadas sobre toda la Cuenca del Plata, con núcleos significativos y el escenario Niño se manifiesta con una perspectiva de continuidad". También precisó que se produjeron lluvias fuertes sobre el Paraná en Brasil, en la zona de sus nacientes, aunque aclaró que no se preveían nuevas precipitaciones en ese sector. En cambio, la mitad sur de la cuenca, caracterizada por una respuesta más rápida a las lluvias, concentró precipitaciones intensas.

El comportamiento de los afluentes también será un factor a seguir durante las próximas semanas. Borús indicó que después de las lluvias registradas durante esta semana, se esperan nuevos eventos de precipitación en el tercio superior del río, lo que podría incidir en los aportes que recibe el sistema.

El Niño vuelve a poner el foco en el Litoral

La evolución se da en un contexto climático que vuelve especialmente relevante el seguimiento de la cuenca. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) renovó su pronóstico sobre El Niño y volvió a categorizar al fenómeno como "muy fuerte", con una intensificación prevista durante los próximos meses y un posible pico en diciembre.

>> Leer más: La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral

Para Rosario, por ahora, las proyecciones hidrométricas no anticipan una situación cercana al nivel de alerta, ubicado en 5 metros. De todos modos, el comportamiento de las lluvias sobre la Cuenca del Plata es uno de los factores que meteorólogos y especialistas marcan como prioritario a seguir durante la primavera y el comienzo del verano.

El comportamiento del Paraná no puede analizarse solamente a partir de la medición en el puerto rosarino. La cantidad de agua que recibe la cuenca depende también de las precipitaciones que se registran en una enorme región aguas arriba. En este punto, el fenómeno El Niño, que acaba de ser nuevamente caracterizado como muy fuerte por la OMM, es crucial. El organismo internacional indicó que la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial continuará aumentando durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre y anticipó una intensificación del fenómeno antes de su pico, previsto para diciembre.

>> Leer más: Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

La proyección contempla una anomalía de temperatura de aproximadamente 3,7 grados en la región Niño 3.4, con el máximo esperado para diciembre. Según la OMM, se trataría del valor más elevado desde que comenzaron las observaciones y superaría el récord anterior de 2,6 grados registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016.

La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, señaló que existe casi un 100% de probabilidades de que El Niño continúe hasta febrero de 2027 y advirtió que podría convertirse en uno de los episodios más fuertes desde 1950.

Por qué Rosario aparece entre las zonas a seguir

Los especialistas argentinos vienen poniendo especial atención en el Litoral por los posibles efectos de este episodio. La investigadora del Conicet Matilde Rusticucci explicó que, tomando como referencia los últimos fenómenos severos de El Niño, la primavera es la época en la que suelen registrarse los mayores impactos y que el noreste argentino es la región que recibe los mayores excesos de precipitaciones.

Ese escenario comprende al norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y parte de Entre Ríos, pero sus efectos pueden extenderse hacia el sur.

>> Leer más: Comienza a subir el caudal del río Paraná y sería el anticipo de una creciente mayor

En ese sentido, Rusticucci señaló que habrá que prestar atención al nivel del Paraná en Rosario, ya que un exceso de precipitaciones en distintos sectores de la Cuenca del Plata puede traducirse en un aumento del nivel del río.

El punto no es solamente cuánto llueve sobre Rosario. Lo que ocurra aguas arriba puede terminar teniendo impacto sobre la altura del Paraná en la ciudad.

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