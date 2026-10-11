Un joven fue asesinado a balazos y otros dos hombres resultaron heridos tras un tiroteo en Alvear

El ataque se produjo este sábado por la noche y se habría dado en el contexto de un enfrentamiento entre vecinos de la zona

El joven murió en el Heca tras un ataque en Alvear.

Un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos tras un ataque en Alvear este sábado a la noche. Según las primeras informaciones, el hecho se habría dado en un contexto de enfrentamiento entre vecinos de la zona.

La víctima fatal fue identificada como Nahuel Alejandro Gómez de 24 años. Tras el ataque fue trasladado de manera particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El joven, que falleció en el nosocomio, presentaba heridas de fuego en el tórax y lesiones de arma blanca.

Al mismo hospital ingresó, en un vehículo particular, un hombre de 43 años, identificado como W.T. que tenía heridas de arma de fuego en el hombro izquierdo.

Por su parte, al Hospital Provincial ingresó un hombre de 36 años identificado como J.R. con heridas de arma de fuego en el muslo izquierdo y mano izquierda.

El episodio fue alertado por vecinos que llamaron al 911 tras escuchar varias detonaciones. Según los primeros testimonios aportados hasta el momento, el hecho se produjo en el contexto de un enfrentamiento entre personas de la zona.

La fiscal interviniente dispuso la comisión del gabinete criminalístico para relevamiento de la escena del hecho, pericias fotográficas, balísticas, y toma de testimonios a familiares, vecinos y personas que puedan aportar datos. En el lugar se recogieron servidas calibre 9 mm.

Por el hecho hay un hombre que se encuentra en calidad de aprehendido hasta tanto se determine su situación procesal.