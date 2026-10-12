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Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río

El caudal superó los 12 millones de litros por segundo y desde el Instituto Nacional del Agua señalaron que el nivel se encuentra cerca del registro de alerta

12 de octubre 2026 · 17:24hs
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Las Cataratas del Iguazú registraron un caudal mayor a 12 millones de litos por segundo

Las Cataratas del Iguazú registraron un caudal mayor a 12 millones de litos por segundo, lo que motivó al cierre preventivo de sus instalaciones.

El incremento del caudal del río Iguazú derivó en la clausura preventiva de los circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú. La decisión alcanza a los recorridos Superior e Inferior y se tomó por razones de seguridad para visitantes y trabajadores.

Este lunes, el nivel de ese curso de agua a la altura de esa ciudad misionera se ubicó en 24,3 metros, a apenas 50 centímetros del registro de alerta, según se desprende del informe hidrométrico sobre la situación en la Cuenca del Plata que este lunes publicó el Instituto Nacional del Agua (INA).

La decisión de cerrar los circuitos turísticos en la Cataratas del Iguazú fue comunicada a través de las redes sociales del Parque Nacional Iguazú. "La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. informan a la comunidad, agencias de viajes y visitantes que, debido a la crecida registrada en el Río Iguazú —alcanzando niveles superiores a 12.000 metros cúbicos por segundo—, se ha implementado el protocolo de seguridad preventivo", indicaron.

>> Leer más: Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

Y agregaron: "Ante esta situación, y con el propósito de resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores, se establece la restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de Uso Público del Parque Nacional Iguazú durante la jornada de hoy. Durante la jornada se continuará analizando e inspeccionando el impacto de la crecida sobre los circuitos e infraestructuras del área protegida".

Adelantaron que cualquier actualización sobre la situación será informada a través de los canales oficiales.

Aumento de caudal

La medida fue adoptada a raíz de que el caudal está por encima de los 11.000 metros cúbicos, u 11 millones de litros, por segundo. Se trata del límite estipulado por las autoridades del parque nacional para disponer medidas de seguridad. Según indicaron, este lunes esas mediciones fueron superadas en más de 1.000 metros cúbicos, o 1 millón de litros, por segundo.

Tanto el sendero Superior como el Inferior sólo pueden visitarse si el caudal del río se encuentra por debajo de los 11 mil metros cúbicos por segundo. En caso de que esa marca se supere, el Parque Nacional Iguazú dispone de un operativo especial de cierre para no comprometer a turistas o trabajadores, ya que la fuerza del agua es incontrolable.

>> Leer más: Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

Las medidas se analizaron desde el domingo a la noche, cuando se aceleró la crecida del río Iguazú productó de la intensificación de las lluvias en la región, pero se materializó este lunes.

Repertura

Sobre la tarde de este lunes, desde el Parque Nacional Iguazú lanzaron un nuevo comunicado en el que confirmaron la reapertura de las instalaciones desde este martes.

"La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. informan a la comunidad, agencias de viajes y visitantes que, tras el monitoreo continuo del río Iguazú, se ha registrado un paulatino descenso en el nivel de su caudal", indicaron en el comunicado.

Y agregaron que la "evolución favorable permite levantar la restricción preventiva de acceso y normalizar las actividades" desde este mismo martes 13 de octubre.

El Niño en el Litoral

Misiones, en conjunto con el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y Corrientes, son las jurisdicciones sobre las el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pidió poner especial atención en el trimestre octubre-noviembre-diciembre, período en el que se espera la intensificación de El Niño antes de su pico en diciembre, según lo informado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las lluvias tuvieron un importante desempeño este fin de semana en Misiones. Entre el jueves y este lunes, la Dirección General de Alerta Temprana provincial registró 146 milímetros (mm) de precipitaciones acumuladas en Puerto Iguazú y 138,2 mm en la capital, Posadas.

En ese marco y a raíz de las crecidas en el río Iguazú, las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá decidieron liberar un mayor caudal de agua, algo que repercutirá en el río Paraná.

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