La receta de Newell's para Mendoza: defensa sólida y tiempo y cabeza para atacar

La Lepra deberá sostener la fortaleza defensiva que logró en el torneo y aprovechar las libertades que otorga Gimnasia de Mendoza para ganar el lunes

Walter Mazzantti es trabado por Paredes durante el partido que Newell’s le ganó a Gimnasia en el Apertura.

Newell’s se presentará el lunes en un estadio donde está invicto el Gimnasia de Mendoza de Darío Franco , una figura muy querida en el mundo rojinegro. Las exigencias son las mismas: comparten la misma cantidad de puntos, aunque la Lepra cuenta con mejor diferencia de gol. Por esta razón se ubica en el 6º puesto, mientras que su rival ocupa la 7º posición.

Vaya como les vaya el domingo, ninguna correrá riesgo en esta fecha de quedar afuera del grupo de los clasificados. Sin embargo, cada punto perdido puede costar caro en el futuro. Por eso, el resultado importa y mucho.

El conjunto de Frank Kudelka tendrá que hacer valer la fortaleza de su bloque defensivo -es el equipo menos goleado de la zona, con 8 tantos - frente a un conjunto mendocino que ofrece variantes de ataque y que cuenta con el goleador del torneo: Agustín Módica.

Si logra obstaculizarle los caminos al gol, la restante misión de la Lepra será sacar provecho de la poca asfixia que ejerce el Lobo mendocino sobre sus rivales en campo adversario. Gimnasia deja jugar, una ventaja para un equipo rojinegro al que le cuesta la elaboración.

Newell's opondrá una defensa consistente

El funcionamiento de Newell’s se sostiene desde el fondo, a partir de un sólido trabajo defensivo. El sector que elige para presionar es el bloque medio-bajo. De hecho, es el tercer conjunto de la zona A con menos recuperaciones en campo rival, según Atenea, consultora de datos de la Liga Profesional.

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A pesar de esto, su desempeño en este aspecto se mantiene dentro de la media si se toma todo el campo de juego. Newell’s está octavo en la tabla total de recuperaciones, mientras que en campo propio asciende al quinto.

Este último dato muestra la capacidad de Kudelka para conformar un equipo complejo de vulnerar, que rara vez queda mal parado o deja huecos. A esto se suma el gran presente de Josué Reinatti, cuyo arco fue vencido apenas 8 veces.

Josué Reinatti es clave para que Newell's haya recibido solo 8 goles. Marcelo Bustamante

Todas estas virtudes deberán repetirse en el estadio Víctor Legrotaglie para entorpecer la conducción de Julián Ceballos, reemplazante de Tomás O’Connor, con un desgarro, y la creatividad de Cristian Fernández, ex-Newell’s.

Atentos a Módica y los centros

La peligrosidad de Módica es un párrafo aparte. Bruno Cabrera, sustituto de Lautaro Giannetti, quien quedó descartado por una molestia muscular, tendrá la misión exigente de repartirse la marca con Lucas Carrizo.

Otra cuestión que merecerá la máxima atención de la Lepra son los centros del Lobo mendocino. Los dirigidos por Darío Franco aprovechan frecuentemente los lanzamientos de los costados.

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Martín Ortega deberá ocuparse de Martin Lencioni, mientras que Jerónimo Russo marcará al ex-Newell’s Luciano Cingolani, quien regresa tras cumplir la fecha de suspensión.

Gimnasia es uno de los conjuntos que más remata al arco y que acostumbra a ejercer la posesión. Pero si Newell’s no se altera con el hecho de que el rival la maneje, esto no debería ser un problema.

Gimnasia de Mendoza da libertad para jugar

El principal inconveniente de la Lepra pasa por la faz ofensiva ya que, en contraposición con su oponente, es el conjunto que menos remata al arco. Una ventaja para el conjunto rojinegro es que Gimnasia no tiene el hábito de ejercer una presiona alta. Se trata del tercer conjunto con menor recuperación en el campo de su adversario.

Para un equipo como el de Kudelka al que le cuesta y tiene un bajo porcentaje de pases efectivos, representa un alivio que lo dejen traer la pelota desde atrás sin una gran oposición. Esto beneficiara a los responsables del traslado y la gestación: Rodrigo Herrera, los laterales y Facundo Guch.

Newell's necesita de la generación de Facundo Guch en la cancha del mens sana mendocino.

La posesión es un aspecto que se le dificulta a la Lepra. Si logra mejorar en esa faceta del juego, pondrá en una situación incómoda a Gimnasia de Mendoza, un equipo que muestra falencias en la marcación individual y que recurre habitualmente a las infracciones cuando no la puede recuperar. Ante este panorama, la pelota parada puede convertirse en otra vía de desequilibrio para la Lepra.

No existen misterios. Las cualidades y deficiencias están sobre la mesa. Newell’s sabe que un resultado positivo lo consolidará en la pelea por ingresar a la fase final. El invicto de 7 partidos lo respalda. Además, tendrá que saber jugar con la presión de su rival, que acumula 4 fechas sin victorias.