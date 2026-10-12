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Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Una joven motociclista que circulaba por 3 de Febrero y pasó sin respetar la señal de "Pare" fue embestida esta mañana por un Fiat Siena. Sólo sufrió algunos golpes

12 de octubre 2026 · 11:49hs
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3 de Febrero y Paraguay. La moto Honda Blist negra fue arrastrada varios metros por el Fiat Siena gris. Su conductora sufrió algunos golpes

3 de Febrero y Paraguay. La moto Honda Blist negra fue arrastrada varios metros por el Fiat Siena gris. Su conductora sufrió algunos golpes

Una joven motociclista chocó esta mañana con un automóvil conducido por un hombre, a las 10:40, en la esquina de 3 de Febrero y Paraguay.

La conductora de una moto Honda Blist de 110 centímetros cúbicos negra, dominio A26 6DVX, que circulaba por 3 de Febrero y pasó la esquina sin detenerse en la señal de “Pare”, fue embestida por el conductor de un Fiat Siena gris, chapa AE 840 LA, quien la arrastró unos metros hasta pasar la bocacalle, al punto que el rodado menor quedó incrustado debajo de la trompa del coche.

La joven sufrió algunos golpes

A priori la motociclista sólo sufrió algunos golpes y permanecía sentada en el cordón de la vereda de la ochava noroeste, auxiliada por agentes policiales que cortaron el tránsito por ambas arterias.

La costumbre de no respetar la señal de “Pare”, entre otras, ocasionó un siniestro vial en la mañana del feriado, felizmente sin consecuencias mayores para la chica que conducía la moto.

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