Central anunció cómo será la venta de entradas para el partido frente a Atlético Tucumán

El Canalla podrá llevar hinchas al Monumental José Fierro el sábado 17 de octubre, a las 20, por la 13ª fecha del torneo Clausura

Tras la posibilidad de ir contra Banfield, los hinchas de Central ahora podrán volver a viajar, esta vez a Tucumán.

La goleada de Central a Independiente Rivadavia quedó en el pasado y, ahora, el equipo de Jorge Almirón se concentra en lo que será el encuentro ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro , el próximo sábado, desde las 20, por la 13ª fecha del torneo Clausura. El Canalla tendrá un plus: podrá llevar hinchas visitantes por segunda vez consecutiva .

En ese marco, desde la dirigencia de Central anunciaron cómo será la venta de entradas para quienes quieran viajar a Tucumán .

No son muchas las ocasiones que se presentan en el fútbol argentino para que los visitantes puedan viajar. Sucede más a menudo con Boca y River, pero al resto se le complica demasiado. Sin embargo, Central podrá volver a llevar hinchas por segunda vez consecutiva luego de lo que fue el empate 1 a 1 ante Banfield por la 11ª fecha del Clausura.

En lo que será el segundo partido consecutivo con hinchas visitantes, desde la dirigencia de Central anunciaron cómo será la venta de entradas para quienes quieran viajar al Monumental José Fierro el sábado 17 de octubre .

La venta de entradas para los hinchas de Central se hará de forma presencial en la subsede Cruce Alberdi (Catamarca 3538), en dos días y horarios distintos: habrá una primera tanda el miércoles 14 de octubre, de 15 a 20, y otra el jueves 15 de octubre, de 10 a 20.

️ Venta de entradas para el encuentro Atlético TucumánPara el partido de este sábado 17/10 habrá hinchas Canallas en el Monumental José Fierro.Populares socios y no socios: $90.000 (hasta los 5 años no pagan) Venta de entradas en el Cruce Alberdi: Miércoles 14/10 de 15 a 20 y jueves 15/10 de 10 a 20 hs Efectivo, débito y todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin interés Toda la info acá https://t.co/AqaZ8F4GpK — Rosario Central (@RosarioCentral) October 12, 2026

El valor de las populares será de $90.000, tanto para socios como para no socios, y los medios de pago disponibles son efectivo, tarjeta de débito y todas las tarjetas de crédito, con posibilidad de pagar las entradas en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, desde el club indicaron que los menores de hasta 5 años no pagan.

Cuarta vez en poco más de un año

El viaje a Tucumán será la cuarta vez en poco más de un año que Central tiene la posibilidad de llevar hinchas a otro estadio.

El primero de esos encuentros fue el 19 de julio de 2025 frente a Lanús, en La Fortaleza. Fue el primer partido que Central jugó en condición de visitante tras el regreso de Ángel Di María a Arroyito. La excursión fue totalmente satisfactoria, ya que el Canalla se impuso por 1 a 0, con gol de penal del propio Di María.

La vez siguiente fue, justamente, ante Atlético Tucumán. El 9 de agosto de 2025, por la 4ª fecha del torneo Clausura, los hinchas Canallas tuvieron que hacer un largo recorrido hasta el noroeste argentino. En esa ocasión, el equipo conducido en ese entonces por Ariel Holan igualó sin goles frente al Decano en el José Fierro.

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Tuvo que pasar más de un año para que los hinchas de Central pudieran viajar para seguir al equipo. Fue el 5 de octubre pasado, en el Florencio Sola de Banfield, donde el equipo de Almirón igualó 1 a 1 gracias a un gol de Giovanni Cantizano.