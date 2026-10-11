El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

La temperatura máxima no superaría los 17º y estaría en aumento desde el martes, aunque seguiría inestable

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 12 de octubre en Rosario posibles lluvias aisladas en la madrugada y la mañana y luego cielo nublado, con una máxima que no superaría los 17º y que estaría en aumento desde el martes.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del este, un registro de 10º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas que se mantendrían hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 14º y los vientos leves cambiando al noreste. Para la tarde se anuncia cielo nublado con una máxima de 17º bajando a 15º en la noche.

El martes estaría mayormente nublado con chances de chaparrones en la tarde, y las marcas se mostrarían en aumento: 20º de máxima y 11º de mínima.

El miércoles tendría poco cambio en la temperatura, con una máxima de 20º y una mínima de 12º, y cielo mayormente nublado.

Para el jueves se anticipa que continúe mayormente nublado con registros entre 19º y 13º.

El viernes estaría nublado y podría terminar con tormentas aisladas. la máxima sería de 19º y la mínima de 14º.

El sábado tendría apenas 16º de máxima, 12º de mínima y cielo mayormente nublado.