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Beneficio para Newell's: Estudiantes empató en Santiago del Estero

El Pincha, inmediato perseguidor de los clasificados, no pudo ganar este sábado frente a Central Córdoba y quedó a tres puntos del conjunto de Frank Kudelka

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

10 de octubre 2026 · 19:46hs
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Funes Mori forcejea con un rival en el duelo entre Estudiantes y Central Córdoba. El 2 a 2 favoreció a Newells.

Funes Mori forcejea con un rival en el duelo entre Estudiantes y Central Córdoba. El 2 a 2 favoreció a Newell's.

Newell’s salió favorecido hasta ahora por los resultados de otros competidores directos en la disputa del ingreso a la fase final. Estudiantes igualó este sábado en Santiago frente a Central Córdoba (2-2) y apenas se acercó un punto de la Lepra. El Pincha, que ahora es el perseguidor más inmediato, fuera de los puestos de clasificación, quedó a 3 unidades del conjunto rojinegro.

Con 17 unidades, los mismos que tienen Lanús, Gimnasia de Mendoza e Independiente, la Lepra se ubica en la 6º posición, por la diferencia de gol. Ni Newell’s ni ninguno de los otros tres puede quedar afuera de los clasificados en esta fecha, más allá de los otros marcadores.

Estudiantes no pudo vencer al rival de Newell’s del próximo lunes 19 de octubre en el Coloso, y esto fue favorable para el equipo del Parque.

>> Leer más: Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Se agrega al hecho de que este viernes, Unión se mantuvo 4 puntos abajo del equipo de Kudelka, tras perder con Defensa y Justicia por 2 a 0.

Este domingo jugarán San Lorenzo y Riestra, ambos con 11 puntos y obligados a ganar para mantener alguna ilusión.

Práctica y vuelo del plantel de Newell's

El plantel rojinegro entrenó este sábado por la mañana en Bella Vista y volverá a practicar esta domingo, en horario matutino y en el mismo lugar.

Luego del almuerzo, la delegación viajará en vuelo chárter rumbo a Mendoza para el comienzo de la concentración en un hotel de la ciudad cuyana.

Una vez finalizado el partido en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, la Lepra retornará de inmediato a la ciudad en el mismo chárter.

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