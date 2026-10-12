El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

Hasta las 21 se podrá visitar la Feria en el Centro Cultural Fontanarrosa. Durante toda la jornada habrá presentaciones y actividades para chicos y grandes

La Feria del Libro en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa tendrá una intensa agenda de actividades, con presentaciones que cruzan géneros, generaciones y distintas formas de entender la literatura . Este lunes 12 de octubre, la jornada se presta ideal para cerrar el fin de semana largo en encuentros con escritores, conociendo nuevas publicaciones y acercándose a propuestas editoriales diversas.

A continuación, algunas de las actividades más destacadas de la Feria del Libro de Rosario para lunes 12 de octubre .

A las 15 , habrá animación y promoción de la lectura de la mano de "La Biblioteca: un lugar… todos los mundos". Estará a cargo de Héctor Mario Foulques, Carlos González y Natalia Bullentini, con el acompañamiento de Fabiana Barone y Silvia Medina, en el Espacio de infancias. A la par y en el mismo sector , se presentará "Eso que siempre estuvo ahí", de Gabriela Stringa (Editorial Orsai), con la participación de Romina Tamburello.

Para los amantes de Harry Potter , a las 15 en la Sala Jorge Riestra del primer piso, se llevará a cabo la charla "La generación Potter: 19 años después". Participan Ariadna Navone Sarubbi, Cristian Neo Albelo, Emilse Risi y Cristian Marchetti.

Sobre las 16, en el bar del entrepiso del Centro Cultural Fontanarrosa, se presentará "¿Cómo reconstruir el país que nos queda? Propuestas para una agenda de transformación justa y popular", de Guillermo Peinado, Melisa Argento y Pablo Bertinat. A la misma hora, pero en el tercer piso, se podrá conocer cómo trabaja la red de investigadores en ciencias sociales y humanidades del Conicet Rosario.

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la Feria del Libro.

A las 17 habrá múltiples presentaciones: en el Espacio de Infancias de la planta baja, Laura Vilche dará a conocer "Casamiento en el humedal", ilustrado por Eazala María (Mburucuyá Ediciones), mientras que en el bar del entrepiso se presentará "El primer carnaval", de Emanuel Canedo (Editorial Almaviva). Además, en la Sala Jorge Riestra del primer piso, Marcelo Britos y Santiago Beretta presentarán "Llovía" y "Un caballo rojo, respectivamente.

Media hora más tarde, sobre las 17.30, se presentará el "Anuario ARGRA 2025", con el acompañamiento de Martín Kohan y autoridades del Ministerio de Cultura provincial, en el auditorio Angélica Gorodischer del tercer piso.

Las actividades continuarán a las 18 con varias presentaciones más. Aye Dilego mostrará "El circo de Joaquín", de Pablo Bernasconi (Editorial Brujita de Papel), en lo que será un espectáculo de narración y movimiento en el Espacio de infancias de la planta baja. Por su parte, se presentará "Las huellas que dejaste", de Magui Moresco (Editorial Carpe Literario) en el bar del entrepiso. Además, se darán a conocer "Grados Celcius", de Cecilia Propato (Editorial Umbrales del Sur) en el espacio abierto del entrepiso y "La nueva derecha", de Antonella Marty (Editorial Ariel), en la Sala Beatriz Guido del primer piso.

A las 19, los objetos que se pierden se congregarán el Espacio de Infancias de la planta baja gracias a "Cuentos sobre las cosas que se pierden", de Ariel Pennisi (Homo Sapiens Ediciones). Por su parte, Betina González presentará "Un amor sin futuro" (Tusquets), en la Sala Beatriz Guido del primer piso. En ese mismo nivel, pero en la Sala Jorge Riestra, se presentará "Algo nos salvará", de Pablo Bigliardi (Editorial Homo Sapiens).

A las 19.30, se dará un diálogo entre Martín Kohan y Nicolás Freibrun sobre Borges, en el auditorio Angélica Gorodischer del tercer piso.

Sobre las 20, comenzarán las últimas propuestas de este lunes feriado con la presentación de "La última batalla", de Edgardo Esteban (Editorial Marea) en el Espacio de infancias de la planta baja, las presentaciones de "Borges enamorado" y "Borges en la biblioteca", de Patricio Zunini (Editorial Galerna) en la Sala Beatriz Guido del primer piso, y en el mismo nivel pero en la Sala Jorge Riestra, la presentación de "Noticias y humanismo beligerante. Investigación periodística y política", de Carlos del Frade.

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Cuándo se puede visitar la Feria del Libro

La Feria podrá visitarse de lunes a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a 0. El domingo 18 podrá recorrerse hasta las 21. El ingreso es gratuito y requiere un QR personal e intransferible, que podrá utilizarse durante todos los días y en los distintos espacios de la Feria. El acceso a cada presentación estará sujeto a capacidad y será por orden de llegada. El QR de ingreso se puede descargar en feriadellibrorosario.gob.ar, donde también puede consultarse la programación completa día por día.

La edición 2026 cuenta con promociones bancarias para la compra de libros. Con una programación que reúne a nombres de la literatura y la cultura, la feria vuelve a convertir al Cultural Fontanarrosa en uno de los principales escenarios de la agenda cultural de la ciudad.