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Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

El operativo para capturar al animal en la zona oeste había demandado casi una hora de trabajo. Después de cuatro semanas, volvió a su hábitat natural

10 de octubre 2026 · 12:37hs
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El gobierno de Santa Fe anunció la reinserción de un aguará guazú que había sido hallado el 17 de septiembre de 2026 en un baldío de la zona oeste de Rosario.

Foto: gobierno de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe anunció la reinserción de un aguará guazú que había sido hallado el 17 de septiembre de 2026 en un baldío de la zona oeste de Rosario.

La historia del aguará guazú que protagonizó una inusual persecución policial en Rosario tuvo un final feliz. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe anunció este sábado la liberación en una zona rural después de un período de cuarentena para evaluar en qué condiciones se encontraba.

El animal pudo reinsertarse en su hábitat natural después de cuatro semanas de trabajo de los veterinarios que lo atendieron en un lugar especializado. El gobierno provincial confirmó que lo llevaron a una zona rural de San Cristóbal, a más de 300 kilómetros al noroeste de la ciudad.

Previamente, el gran zorro fue examinado y controlado en el Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de Fauna La Esmeralda, cerca de la ciudad de Santa Fe. Allí, los médicos constataron que su estado general de salud era "excelente".

¿Qué pasó con el aguará guazú que estaba suelto en Rosario?

El aguará guazú fue identificado el último jueves 17 de septiembre en el extremo oeste de Rosario. Los primeros testigos creyeron que se trataba de un perro suelto entre los pastizales, pero luego advirtieron que era una especie silvestre.

Los agentes de la policía tardaron casi una hora hasta que lograron acorralar al animal en avenida Uriburu y Circunvalación. Después, la Brigada Ecológica se encargó de llevarlo a Santa Fe para evaluarlo.

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En primer lugar, los veterinarios constataron que el aguará guazú no tenía ningún tipo de lesiones externas. El ejemplar de Chrysocyon brachyurus —su nombre científico— era un macho adulto de entre nueve y diez años de edad.

Antes de liberar al animal, los médicos le colocaron un microchip. También hicieron análisis de sangre, radiografías, ecografías y tomaron muestras de pelo para estudios genéteicos.

¿Qué hay que hacer con un aguará guazú?

Según fuentes del gobierno de Santa Fe, ninguna persona debe tratar de capturar a un aguará guazú en una zona urbana o periurbana. Se trata de una especie silvestre protegida y declarada Monumento Natural Provincial.

En caso de avistamiento, las autoridades recomiendan llamar de inmediato al 911 y mantener distancia frente al animal hasta que intervenga personal especializado. Tampoco hay que acorrarlarlos o intentar alimentarlos en esas circunstancias.

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