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El uno x uno de Central: Di María, el ángel que otra vez hizo vibrar a todos en Arroyito

Fideo hizo un partidazo en el gran triunfo canalla, participando en cuatro de los cinco goles. Campaz y Ovando, otros de los destacados

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de octubre 2026 · 19:18hs
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Ángel Di María y Marco Ruben

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ángel Di María y Marco Ruben, goleadores de Central.

Ángel Di María lo hizo una vez más. Fideo tuvo un partido de aquellos en la gran victoria de Central sobre Independiente Rivadavia de Mendoza. Gran actuación también de Jaminton Campaz e Ignacio Ovando. Vicente Pizarro volvió encendido de la selección.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 6: No lo exigieron demasiado, pero las veces que tuvo que intervenir se mostró seguro. Despejó algunas por encima del travesaño.

Emanuel Coronel 6: Bien en la marca y traccionó siempre para adelante, con trepadas importantes. En el complemento tuvo muy poco trabajo.

Ignacio Ovando 8,5: Un león en el primer tiempo. Casi convierte en dos ocasiones y él le cometieron el penal. Asistió de pecho a Marco Ruben en el quinto gol.

Gastón Ávila 7: Gran partido del Gato. Salvo una mala entrega en el inicio del complemento, siempre estuvo seguro, tanto de arriba como de abajo.

Agustín Sández 7: Estuvo amigable con la pelota y cuando pudo fue hacia adelante. Asistió a Copetti en el cuarto tanto. Un buen partido del lateral en su regreso.

Federico Navarro 6: Mucho despliegue, siempre atento en la marca y cuando la tuvo nunca se desesperó. Se acopló bien a la función de interno. Salió en el entretiempo.

Franco Ibarra 6,5: La presencia habitual, jugó con prestancia y mucha calma. Fue un relojito en el anillo central. Almirón lo sacó cuando el partido ya estaba liquidado.

Vicente Pizarro 8: Gran partido del chileno. Sobrio con la pelota, siempre la jugó redonda. Gran asistencia para Campaz en el segundo. Clarificó el juego.

Ángel Di María 10: Hizo el penal, participó en el tercero, inició con un taco el cuarto y mandó el centro en el quinto. Un partido redondo. Ya desde el principio mostró que estaba frente a una tarde notable.

Enzo Copetti 6,5: La buscó siempre y falló en una clara en el primer tiempo, pero en el segundo se pudo sacar la mufa y volvió a convertir después de mucho tiempo.

Jaminton Campaz 9: Enorme partido del colombiano. Su gambeta fue indescifrable para los rivales. Metió dos grandes asistencias en el primer tiempo que no terminaron en gol y marcó un verdadero golazo. Se fue ovacionado.

>>Leer más: El efusivo y colorido recibimiento de los hinchas de Central para el equipo campeón

Ingresaron en Central

Giovanni Cantizano 6,5: entró metido, enchufado y con atrevimiento por el sector derecho. Siempre fue una pieza para el desequilibrio.

Marco Ruben 6: Ingresó y la primera que tuvo, de frente al arco, no falló. El máximo goleador volvió a convertir. Entró para eso y cumplió.

Franco Cervi 5,5: Con el partido ya definido le fue fácil hacerse de la pelota y distribuir con criterio. Volvió a sumar minutos.

Julián Fernández 5,5: Al igual que Cervi, lo suyo fue controlar el baló y jugarlo con criterio.

Juan Giménez -: Ingresó a 15 del final y lo llamativo es que se paró como volante central. Sólo se dedicó a controlar y entregarla a un compañero.

El DT

Jorge Almirón, 8: Central fue un equipo convincente, de principio a fin, marcándole superioridad a uno de los equipos más regulares del fútbol argentino. Su equipo lo ganó con suficiencia, pero sobre todo con la mejor producción futbolística del año.

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