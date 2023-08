Newell's perdió por una diferencia mínima que lo mantiene vivo

Ferreira va arriba por el balón. El creativo leproso no cumplió y debió salir.

Nunca es bueno perder. Pero desde el juego, Newell's no fue menos que Corinthians y la derrota por 2 a 1, una diferencia que resultó mínima, lo mantiene vivo para definir a su favor la serie de octavos de final de la Sudamericana en el mismo Coloso. Y si hay que encontrarle una explicación al marcador adverso fue por mínimos detalles, errores puntuales que no se pueden cometer en esta clase de definiciones, capaces de costar una eliminación. Como por ejemplo lo fue el penal que cometió Facundo Mansilla con la lepra en ventaja. Por lo demás, la lepra estuvo a la altura de lo que se jugaba y puede esperar con optimismo la revancha.

Y eso que Newell's no empezó bien. A partir de una menor tenencia, se replegó en su campo. Con el 5-3-2 que paró Heinze en suelo brasileño, intentó mantenerse ordenado y que las líneas se mantuvieran juntas, para evitar que el toqueteo constante de Corinthians lo desestabilice en el fondo. Pero Sforza falló en un cierre sobre el costado y el despeje in extremis de Velázquez evitó el gol de Yuri Alberto en el amanecer del partido. El local metía de tanto en tanto habilitaciones filtradas a espaldas de la defensa rojinegra que traían preocupación a la lepra. Así fue que Adson se le escapó a Martino, alargó para Ruan Oliveira y Hoyos le achicó y tapó el mano a mano.

Newell's tiene definido a los once para visitar a Corinthians por los octavos de la Sudamericana

Fue una acción aislada. Antes y después le costó una enormidad a la visita manejar la pelota. El mediojuego de la lepra, con Gómez, Sforza y Portillo, no solo que no la manejaba sino que no frenaba a nadie. Maycon controlaba la mitad de cancha y distribuía en Corinthians.