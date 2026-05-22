La Trova Rosarina se presentó en el Teatro El Círculo

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Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina
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Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires
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Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono
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Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones
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