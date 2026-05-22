La Capital | Es Social

La Trova Rosarina se presentó en el Teatro El Círculo

22 de mayo 2026 · 00:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Beto Mocciaro y Ruth Chirico

Beto Mocciaro y Ruth Chirico

La Banda celebró su 45° aniversario en Rosario con el show "Todavía emocionan ciertas voces" fue una gira histórica donde el movimiento volvió a su ciudad de origen para repasar sus grandes himnos que marcaron a generaciones.

Los suscriptores de BLC participaron del sorteo de entradas y descuentos.

02 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
Mike Maurino, Nora Siriani, Mónica Riboldi y Ricardo Samiter

Mike Maurino, Nora Siriani, Mónica Riboldi y Ricardo Samiter

03 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
Jorgelina Riggio y Sebastián Rodríguez

Jorgelina Riggio y Sebastián Rodríguez

04 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
Rubén Pistrini y Viviana Paganini

Rubén Pistrini y Viviana Paganini

05 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
Luz Scacco y Elvira Quiroga

Luz Scacco y Elvira Quiroga

07 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
María Morín, Patricia González, Valentina Drovetta y Gabriela González

María Morín, Patricia González, Valentina Drovetta y Gabriela González

08 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
Fabiana Domingorena y Marcelo Quaglia

Fabiana Domingorena y Marcelo Quaglia

09 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
Elio y Marcela Sermoneta

Elio y Marcela Sermoneta

10 Teatro El Circulo Trova Rosarina 16-05-26
Mauro Casella y Carolina Arriondo

Mauro Casella y Carolina Arriondo

Noticias relacionadas
Matías Gironella y José Ru

Aún con frío, los amigos y parejas celebran los encuentros y el pasar un lindo momento

Andrea Garrone, María José Gindre, Benito Fernández

Moda y solidaridad en el Aeropuerto Internacional Rosario

Jazmín, Amanda, Bastián y Triana Arizabalo

Circo Marisko en el Teatro Broadway

alto rosario fue sponsor de open house

Alto Rosario fue sponsor de Open House

Ver comentarios

Las más leídas

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Lo último

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

El gobierno de Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, criticó el anuncio del presidente Javier Milei sobre el régimen de exportaciones de trigo y cebada

El gobierno de Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Aun en medio de la crisis,  creció un 22 % el número de graduados en la UNR

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Aun en medio de la crisis,  creció un 22 % el número de graduados en la UNR

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial
Ovación

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
La Ciudad

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Ovación
Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores
Ovación

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Cantizano no había nacido cuando Di María y Ruben jugaron su primera Copa juntos y hoy los asiste

Cantizano no había nacido cuando Di María y Ruben jugaron su primera Copa juntos y hoy los asiste

Policiales
Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

La Ciudad
Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Whisky en Rosario: mapa y secretos de una bebida que se abre camino en la ciudad

Whisky en Rosario: mapa y secretos de una bebida que se abre camino en la ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi
Policiales

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Tras el cierre de Fate, Pirelli suspenderá la producción de neumáticos
Información General

Tras el cierre de Fate, Pirelli suspenderá la producción de neumáticos

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba
El Mundo

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba

Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa
Salud

Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina
Información General

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Condenan a Air France y Airbus por la caída de un vuelo en el océano en 2009
Información General

Condenan a Air France y Airbus por la caída de un vuelo en el océano en 2009

Concesiones: la 33 tendrá 5 peajes y Circunvalación quedará exenta
La Ciudad

Concesiones: la 33 tendrá 5 peajes y Circunvalación quedará exenta

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

La escasez de figuritas impacta en Rosario y se encarecen los sobres
La Ciudad

La escasez de figuritas impacta en Rosario y se encarecen los sobres

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos
POLICIALES

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Zona Fría: cómo votaron los diputados que representan a Santa Fe
Política

Zona Fría: cómo votaron los diputados que representan a Santa Fe

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional
INVERSIONES

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

Sietecase presenta su libro en Rosario: Escribir sobre mi padre fue trabajo visceral
Zoom

Sietecase presenta su libro en Rosario: "Escribir sobre mi padre fue trabajo visceral"

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires
LA REGION

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono
LA CIUDAD

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones
Información

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 
La Ciudad

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 

Una doctora de la UNR fue premiada por sus aportes a la seguridad alimentaria
La Ciudad

Una doctora de la UNR fue premiada por sus aportes a la seguridad alimentaria

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un tarifazo encubierto
Política

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto"